Jalisco se mueve, crea, produce y crece a diario gracias al talento, la dedicación, el profesionalismo y el trabajo de miles de mujeres que, desde sus respectivos gremios, sectores, luchas y espacios, sacan adelante a nuestro Estado.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, el proyecto CIEN Mujeres Jaliscienses Impulsando la Cultura 2025 reconoció la importante labor de 100 mujeres en nuestro Estado, cuyo esfuerzo desde el periodismo, la política, el arte, el emprendimiento e innumerables sectores ha abierto puertas y trazado caminos para nuevas generaciones de mujeres, además de forjar la identidad, la cultura y la esencia de nuestro Estado.

El evento de CIEN Mujeres Jaliscienses Impulsando la Cultura 2025 tuvo lugar ayer en el Centro Cultural Constitución, en una ceremonia emotiva que puso en alto el nombre de 100 mujeres de todas las edades, sectores, profesiones y talentos, cuyo desempeño ha sido fundamental para que Jalisco sea referente de cultura no sólo a nivel nacional, sino también internacional.

Ana Karen Martínez, directora de CIEN, expresó su entusiasmo por encabezar esta primera edición, en la que el proyecto —que originalmente galardonaba 100 canciones jaliscienses— se expandió para visibilizar, nombrar y reconocer a las mujeres que impulsan la cultura de nuestro Estado. Aseguró que la intención de CIEN no es dejar a mujeres fuera o que solo 100 sean las que están levantando en alto el nombre del Estado, sino que desde el principio del proyecto el número 100 ha sido representativo. No se pretende, en ningún caso, invisibilizar a las mujeres que no fueron seleccionadas para el reconocimiento.

Zapopan pone el ejemplo en la igualdad

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien reconoció la importancia de nombrar y visibilizar el trabajo de las mujeres en nuestro Estado, afirmando que los homenajes deben darse cuando las personas siguen con vida y reconociendo también las luchas que aún hacen falta por superar, como el machismo y la violencia de género.

“Siempre he dicho que los reconocimientos hay que darlos en vida. Se dan homenajes a las mujeres, sobre todo cuando ya no están en este mundo. Yo creo que siempre estos reconocimientos impulsan, nos dan vitamina, te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, y el trabajo de todas ustedes está siendo reconocido por la sociedad”, dijo Frangie a las galardonadas.

Una velada para reconocer y celebrar

Durante la ceremonia, hubo una presentación especial del Ensamble Vivamos la Música, con piano, chelo y violín, interpretado por tres talentosas músicas, para luego dar paso a la entrega de reconocimientos, otorgados por Ana Karen Martínez y Juan José Frangie a cada una de las 100 mujeres que con su trabajo mantienen viva la escena cultural de nuestro Estado. También se realizó un panel encabezado por la música Pilar Reyes, la poeta Natalia Mariposa y la locutora Karina Torres, en el que se compartieron y dialogaron los retos y las barreras que las mujeres enfrentan en los ámbitos de la cultura, con distintos puntos de vista y experiencias en un espacio donde la única voz que predominó fue la vivencia femenina.

Otro de los actos destacados de la ceremonia fue la presentación especial del Coro Municipal de Zapopan, donde 22 mujeres cantaron con todo el poder de su voz. Finalmente, el ensamble completo interpretó la icónica canción Bésame mucho.

La ceremonia finalizó con una presentación de la cantante tapatía Sofish y un cóctel en honor y reconocimiento a las galardonadas.

CT