El próximo viernes 3 de noviembre, en punto de las 20:30 horas, se presentará en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas el espectáculo “Imagine The Beatles Symphonic Fantasy”, un proyecto creado y dirigido por el reconocido director Damián Mahler. Este show, con músicos seleccionados por The Cavern Club Liverpool, combina la grandeza de una orquesta sinfónica con los clásicos atemporales de la mítica banda inglesa.

EL INFORMADOR conversó con Sebastián Spano, uno de los músicos de este concepto para conocer los pormenores del espectáculo. Él interpreta a John Lennon: “Para nosotros es un placer podernos presentar este año en México. El proyecto se originó en el 2021, fue creado en plena pandemia. Se hizo un concierto en Buenos Aires, Argentina, y ahora esto se está llevando a otro nivel, con más visuales y un montón de cosas que van en conjunto con lo que es la música bajo el pincel del concepto sinfónico. Así que para nosotros va a ser un placer exponer nuestro espectáculo en Guadalajara y en todo el país ahora a finales de octubre y principios de noviembre”.

Además, recalca el músico que este es un espectáculo armado con un concepto de banda de rock, ensamblando la música sinfónica en las canciones de The Beatles, y justo ese es el sello característico del tributo que se le hace al cuarteto de Liverpool en relación con los otros que hay alrededor del mundo: “Lo bueno de este espectáculo es que al agregar esa pincelada, hay unas versiones muy interesantes, que sinceramente, el espectador se va a sorprender a la hora de escucharlas. De hecho, nosotros cuando estuvimos ensayando y preparando el espectáculo, nos quedamos impresionados sobre cómo fueron idealizadas estas versiones de los temas de The Beatles”.

En cuanto al repertorio seleccionado para la velada, expresa Sebastián que en torno a la banda hay una discografía tan completa, casi 500 canciones de The Beatles, que fue muy complicado elegir las piezas para tocar en este proyecto. “El desafío más difícil fue pensar cuáles canciones íbamos a presentar, porque The Beatles fueron de un éxito tras otro. Pero la idea es abarcar todas sus etapas y lo más conocido, como ‘Love Me Do’, ‘Please Please Me’, hasta ‘The End’ de ‘Abbey Road’, así que vamos a pasar por todas las etapas de la banda, también haremos medleys de ‘Beatlemanía’, así como versiones psicodélicas y obviamente vamos a agregar lo que fue la última época de la agrupación con canciones que fueron interpretadas en la terraza cuando hicieron su último concierto”.

Sobre los músicos de orquesta que acompañarán el concepto, recuerda Sebastián que ellos traerán a los propios elementos, pero para esta gira por el país, también van a incorporar a músicos de México. “La idea es darle espacio al talento local para que también puedan ser parte de este espectáculo”.

En cuanto a representar a John Lennon, confiesa Sebastián que desde hace 20 años viene interpretando la música de The Beatles: “En mi caso ya tengo muy naturalizado lo que es cantar los temas de Lennon. Entonces, hay otros proyectos tan lindos en los cuales uno se puede seguir incorporando para seguir haciendo esta música que no tiene fecha de vencimiento, porque constantemente hay algún proyecto innovador como éste”. Expresa que siempre se ha sentido cómodo al interpretar a Lennon, porque incluso su timbre vocal es muy similar al de él.

Finalmente, reafirma que la agrupación británica no pasa de moda porque fueron el primer concepto de banda en sí: “Cada uno de los integrantes con sus personalidades y sus diferencias marcaron que la banda fuera algo majestuoso y eso es algo que se traspasa de generación en generación”.

Agéndalo

Sede y horarios

“Imagine The Beatles Symphonic Fantasy”. Viernes 3 de noviembre, a las 20:30 horas, Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos de 550 a mil 800 pesos.

CT