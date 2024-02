Los días 10 y 11 de febrero del 2024, se realizará en el Club Atlas Chapalita (Av. Nicolás Copérnico 943) en punto de las 16:00 horas, una fiesta sonora donde los invitados principales son los perros. Se trata del proyecto “Candestino Tour”, ideado por el cantautor gallego Román Mosteiro.

Estos conciertos para perros que presentará en Guadalajara son un concepto innovador y único en el mundo. En entrevista para EL INFORMADOR, Román señala que son eventos human friendly, es decir, que sólo puedes acudir si tu perro te “invita”.

La idea surge porque hace algunos años, mientras Román paseaba con su perro “Golfo” por el parque de Santa Margarita en La Coruña, visualizó producir un concierto donde el requisito obligado para asistir fuera ser un perro y que éste pudiera “invitar” a sus humanos como acompañantes. Lamentablemente, su perro y amigo inseparable falleció en 2021, así que no pudo ver cristalizada esta hazaña, pero Román le hizo una promesa de llevar a buen puerto esta idea y tiempo después “Candestino” se hizo realidad.

“Golfo estuvo casi 16 años conmigo y cuando quería ir con él a un concierto como público, incluso cuando quería llevármelo a que me acompañara cuando yo iba a cantar en algún sitio, muchas veces era complicado, porque simplemente no me dejaban entrar porque el lugar no era pet friendly o porque el volumen estaba muy alto. Así que un día visualicé hacer conciertos donde sólo pudieras venir si un perro te invitaba, es decir, que esto fuera un show para perros y le di la vuelta al concepto de pet friendly y lo convertimos en un human friendly, donde realmente necesitas que un perro te lleve al concierto”.

El nombre del proyecto llegó porque Román iba a hacer el concierto sin pedir permiso a las autoridades, un tanto “clandestino” y de ahí derivó el título a “Candestino”. “Me puse a investigar si en el mundo había conciertos para perros y no encontré nada, pero sí un estudio de la Universidad de Glasgow que, junto con la sociedad protectora de animales de Escocia (Scotland’s Animal Welfare Charity), donde tomaron a varios perros y les pusieron diferentes estilos musicales, así que veían sus estímulos y analizaban cómo era su frecuencia cardiaca con diferentes sonidos. Y ese estudio concluye que la música reggae y el pop rock suave les gusta y les da buen rollo a los perros”, eso sí, no les gustan las baterías ni las guitarras eléctricas.

“Entonces, cuando falleció mi perro, le prometí que al menos iba a hacer un concierto y desde entonces van siete, y ahora el salto mundial e internacional será partiendo de Guadalajara”. El género musical que desarrolla Román es pop rock acústico y los artistas que han participado con él en las ediciones anteriores eligen sus canciones en esta misma corriente musical donde no hay baterías, guitarras eléctricas ni elementos electrónicos, “se trata de un concierto acústico con una guitarra, un piano y una percusión tranquilita”.

Román reitera que en estos shows se hace acompañar por otros amigos músicos que sean amantes de los perros y quieran contribuir, “porque al final siempre son conciertos donde hay una donación destinada a una fundación”, la cual en esta ocasión será “Adoptando un amigo”. También resalta que se abrirán otras fechas en México, así como en Colombia y España.

Sobre la dinámica de los shows de “Candestino”, resalta que estos duran en promedio dos horas. “Vamos a tomar uno de los campos de futbol del Club Atlas Chapalita y lo vamos a acondicionar para el concierto. Habrá un check in en donde se registra al perro en la lista ‘candestina’ y los humanos tendrán sus boletos disponibles en Viva Entradas”.

Cuando entren al evento, los perros serán recibidos por acomodadores que son adiestradores y gente especializada en conducta animal, habrá zonas diferentes dependiendo de la cantidad de personas que acompañen al perro, quien será el gran protagonista de la velada, no habrá mesas altas, cada animal tendrá su bebedero y habrán zonas para que hagan sus necesidades.

“Para mí es un regalo de vida el haber dado con este tipo de conciertos y tener socios como Viva Music Group aquí en Guadalajara y por eso es que el desarrollo internacional lo vamos a lanzar desde aquí. Estoy bendecido de poder hacer algo que me hace tan feliz”, finaliza.

CORTESÍA

Agéndalo

Concierto para perros

“Candestino Tour”, los días 10 y 11 de febrero, en el Club Atlas Chapalita, en punto de las 16:00 horas. Boletos en Viva Entradas.

