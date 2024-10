Alondra de la Parra, reconocida directora de orquesta mexicana, cerrará el 2024 con ocho presentaciones en distintas ciudades de México con el espectáculo “Gershwin, la vida en azul”.

En este proyecto, rinde homenaje al legendario compositor estadounidense George Gershwin, ofreciendo una experiencia única que combina música, danza y arte multimedia, transportando a la audiencia a la vibrante época dorada del jazz.

El espectáculo será una fusión envolvente de disciplinas artísticas, creando una atmósfera que evoca los años 20 y 30, con la intención de revivir el legado musical de Gershwin.

El 10 y 11 de diciembre, el espectáculo se presentará en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander.

En escena, algunas de las composiciones más icónicas de Gershwin, como “Rhapsody in Blue”, “An American in Paris”, “I Got Rhythm” y “Embraceable You”, tomarán vida a través de un diseño multimedia que recrea los paisajes icónicos de Nueva York y París.

Esta puesta se caracteriza por ser una experiencia multidisciplinaria que invita a los espectadores a viajar en el tiempo y sumergirse en la atmósfera cultural y musical de la época.

El elenco de “Gershwin, la vida en azul” está compuesto por más de 80 artistas, entre los que destacan el pianista francés Thomas Enhco, el bailarín y actor estadounidense Robbie Fairchild, y la cantante francesa Neïma Naouri.

Todos ellos estarán acompañados por una orquesta sinfónica, bajo la dirección de Alondra de la Parra. Sin duda, esta mezcla de talento internacional y la dirección de la Parra llevará al público por un recorrido que abarca desde el jazz hasta la música de concierto, pasando por el cine y la ópera.

Ayer, en rueda de prensa virtual, Alondra de la Parra compartió algunos detalles acerca de este ambicioso proyecto, que destaca no sólo por la música de Gershwin, sino por la diversidad de disciplinas involucradas: “Gershwin fue un pianista, compositor, creador, pintor, hasta director de orquesta, en ocasiones… Un ser humano increíble que básicamente cambió el curso de la música”.

Agregó que Gershwin fue un puente entre la música popular y la música de concierto, logrando que composiciones como “Rhapsody in Blue” lo catapultaran al estrellato en 1924: “Era muy importante hacerle un homenaje justo a 100 años de la premier de esta gran obra que tuvo en Nueva York”.

Cabe señalar que el espectáculo también profundiza en la vida de Gershwin, desde sus inicios en Nueva York hasta su estancia en París y su trabajo en Hollywood. Además de su trabajo como compositor de música popular y de cine, Gershwin también incursionó en la ópera, siendo “Porgy and Bess” una de sus obras más importantes.

“Esta ópera fue la primera en exigir un elenco completamente afroamericano”, explicó de la Parra, señalando la importancia cultural y social de esta obra en su tiempo.

La historia detrás de “Porgy and Bess”, inspirada en Carolina del Sur, será uno de los aspectos destacados en el espectáculo, que busca conectar al público con la esencia de Gershwin y su legado.

La gira de este espectáculo comenzará el 7 de diciembre, en la Ciudad de México; el 8, en Puebla; el 10 y 11, en Jalisco, el 12, en Yucatán y, finalmente, el 14 en Nuevo León.

“Gershwin, la vida en azul”

Sede: Sala Plácido Domingo, del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Funciones: 10 de diciembre, a las 20:30 horas; y el 11 de diciembre, a las 20:30 horas.

CT