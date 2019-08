Compite por el Premio Literario Amazon

Por su publicación en el sistema Kindle Direct Publishing, el escritor jalisciense Mario Quintero ha sido nominado al Premio Literario Amazon 2019 por la autopublicación “Padre rico, hijo pobre”.

Su preocupación por compartir de manera escrita su conocimiento vino de una situación personal: “Mi esposa tuvo un problema de cáncer, fue muy demandante los primeros meses en cuanto a mi presencia. Estuvimos mucho tiempo, me tocó convivir mucho con mis hijos, prácticamente las 24 horas del día. Me di cuenta de muchos detalles que no estaban bien. Me nació la inquietud de compartirlo por medio de un libro”.

Con el mayor contacto notó detalles para mejorar, ya que se “daba cuenta de actitudes, que de pronto no saben prender una estufa, cosas que uno sí hacía desde muy pequeño y que a mí me ayudaron a ser la persona que soy. Me preocupé por darles educación, pero no por enseñarles otras cosas. Vengo de raíces muy humildes. Fue un proceso de comparar mi pasado con el presente de ellos. Creo que es muy sano compartirlo para ver si a alguien más le puede servir. Son consejos reales, explico de una forma clara cómo poder ayudar a los hijos”.

ESPECIAL

Su decisión de publicarlo en la plataforma Kindle Direct Publishing de Amazon fue por la importancia que tiene: “El mercado actual lo acapara dicha plataforma. Mientras en otra plataforma se vende un libro, en Amazon se venden 50 o 70. Está muy ponderada sobre todas las demás”. Su nominación al premio fue por parte de la misma plataforma: “Llega un correo donde invitan a participar. Tengo muy poco, ese libro fue mi segundo material. Tengo seis meses escribiendo. Ellos valoran varios puntos, me imagino que son algoritmos. Ven la originalidad, el tema, la calidad”.

Sobre sus otros libros publicados dentro del mismo sistema, agregó: “Tengo tres obras: ‘Mi primer millón’, ‘Padre rico, hijo pobre’ y ‘Buena suerte o estrategia’. Todos son de finanzas personales, por llamarle de alguna manera. Todos tienen mensajes sencillos y claros en cuanto a cómo manejar una buena planeación entre la vida y el dinero”. En la prosa recurre a su experiencia, con un toque autobiográfico: “Todos son fragmentos de la vida propia”.

Respecto a “Mi primer millón”, el libro con el que comenzó su carrera, dijo: “Me he dado cuenta de que he ayudado a muchas personas con un simple comentario, un simple consejo. Tal vez el hecho de estar al lado de mi esposa todo el tiempo me dio la oportunidad de pensar y hacerlo así. Una amiga alguna vez me dijo que debería escribir un libro para ayudar a más gente. Me puse a hacer algo productivo y así escribí el primer libro”. Tras publicarlo, el autor recibió una retroalimentación positiva: “Es muy gratificante recibir los comentarios, las palabras, que les sirvió mucho”. Sus libros se pueden descargar de manera gratuita en el sistema de Kindle y en la página de Amazon.

Sobre el Premio Amazon

El Premio Literario Amazon convocado por Kindle Direct Publishing está en su sexta edición, este 2019. Su convocatoria está abierta desde comienzos de julio y cierra el 31 de agosto. Durante este periodo los autores deben autopublicar su obra en el sistema de Kindle Direct Publishing para ser considerados por los jurados. Actualmente hay cerca de un millar de participantes.