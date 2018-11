Clara Usón, la mujer sin miedo

La literatura encuentra en cada generación la voz que necesita, y en una época de estridencia y saturación en el mundo de la información, sin duda Clara Usón Vegas destaca por sus palabras poderosas y estilo osado al momento de encarar la hoja en blanco. Mujer de palabras tan directas como complejas, llega a Guadalajara para recibir el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2018, en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Sobre Sor Juana, la escritora tuvo algunas palabras previo a su llegada a Guadalajara. “Sor Juana era una de mis heroínas. Ojalá llegue un día que no haga falta un premio de literatura femenina, porque las mujeres hayamos alcanzado la absoluta igualdad en todos los sentidos. A medida que me hago más mayor me vuelvo más feminista”.

Lo curioso es que no fue la literatura la primera elección que tuvo en su vida profesional. La autora tenía marcado un sendero muy distinto a nivel profesional, ya que primero tomó el camino de la abogacía. De hecho, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (ciudad donde nació en 1961), pero pronto entendió que ese no era el camino que la llenaba a nivel profesional. Y entonces, un buen día, decidió cambiar de rumbo.

Clara decidió entonces tomar la pluma y dedicarse a escribir. Su primer novela llega en 1998, “Noches de San Juan”, un texto deja entrever de forma tímida lo que sería su línea: Una naturalidad pasmosa al momento de crear historias y una facilidad espeluznante para crear personajes de solidez incuestionable.

Meterse en cabezas ajenas le fascina, e incluso lo reconoció en una entrevista que le otorgó al diario español El País hace algunos años: “Es que para eso escribo, para ver otras vidas, quizá para huir de mí, por eso me interesan autores ventrílocuos como Tolstoi, Chéjov y Vargas Llosa”.

Esa virtud le ayudaría construir otras historias, como “Cabeza de napalm” y “La hija del Este”, donde mostró su gusto por delinear historias extremas y personajes que caminan en una delgada línea entre el mundo de lo real y… la locura.

Amante de la complejidad y los textos que taladran la mente de sus lectores, Clara sabe de antemano que la complejidad de sus personajes es un ingrediente esencial en toda novela que busque ser memorable, filosofía que, por cierto, aplica de la misma manera en villanos que en héroes. “Nunca he querido héroes de una pieza en mis novelas, sólo me interesan personajes con claroscuros”.

Quizás “La hija del Este” es la mejor radiografía de lo que busca imprimir la autora en sus novelas. En su historia nos presenta a “Ana Mladic”, una chica guapa, inteligente y extrovertida; con un futuro gigantesco por delante. Todo augura que su vida será un camino de rosas en su ciudad (Belgrado), y con su familia, ya que su padre la adora. Pero todo se derrumba cuando los secretos que hay detrás de su apellido e incluso en su ciudad comienzan a salir a la luz.

¿Qué escritor se deleita con ver a sus ídolos y héroes caer? Clara Usón podría responder con una sonrisa que no se trata de gozar con la desgracia ajena, sino con desgranar todas las luces y sombras, que a final de cuentas, nos componen como humanos.

