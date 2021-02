Cinemex en Jalisco hará paro total de operaciones

Trabajadores de la cadena de cines de Cinemex en Jalisco y de todo el país señalaron que directivos de la cadena les indicaron que suspenderán de manera temporal operaciones: “Vamos a hacer un paro total de operaciones a nivel nacional, a nivel cadena, esto con la intención de esperar a que mejore la situación. Ahora mismo los gobiernos autorizan las aperturas de manera intermitente y hacen que se juzgue mal a la gente que va a los cines, porque se piensa que se están fomentando los contagios. La realidad es que CANACINE ya demostró con estudios que las salas son lugares seguros; sin embargo, no hemos podido ser partícipes de las decisiones del gobierno porque nos ven como ocio y no como un sector esencial como ocurre con los restaurantes”, comentaron a esta casa editorial. Sobre esta situación, CANACINE señaló no tener información, mientras que los directivos de Cinemex no han hecho ningún comentario.

El cierre hasta el momento está programado para el 12 de febrero y se verían afectados, a nivel estatal, 11 consorcios y 15 mil empleados a nivel nacional. Sobre la fecha de reapertura, señalaron que podría ser en mazo con miras a extenderse tres meses: “No nos dieron una fecha definitiva, debemos esperar a que disminuyan las restricciones. Debemos ver que ya dejen entrar niños, que no sólo se permita la entrada al 30% de la capacidad y que nos dejen abrir más allá de las 18:00 horas, porque con estas condiciones son más pérdidas las que se generan”.

Agregaron que este cierre también se debe a la baja de asistencia y a la falta de estrenos: “El contenido ha sido otra de las limitantes para la cadena, no hay estrenos suficientes que puedan hacer atractiva la cartelera”.

Sobre la estrategia de abrir autocinemas para mantener activo el sector, comentaron que “es muy caro… Es montar una infraestructura muy cara; en algún momento se pretendió en Zapopan, se obtuvieron los permisos de Zapopan; sin embargo, los permisos estatales no fueron concedidos por eso ya no se llevó a cabo el proyecto”, compartieron.

Finalmente comentaron que los ingresos de la taquilla de la cadena han bajado en un 90% en comparación con el 2019.

JL