“Until Dawn: noche de terror”: Hartos de morir

El cine de bucle temporal o time loop ha consolidado un rico y maravilloso acervo de relatos dentro de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. En estos relatos, el protagonista suele verse condenado a repetir una y otra vez un mismo día o instante hasta que aprende algo o soluciona un problema.

Dentro de este subgénero encontramos títulos inolvidables como “Groundhog Day: Hechizo del tiempo” —que sigue siendo la obra totémica en este rubro—, “Al filo del mañana”, “Corre Lola corre”, “8 minutos antes de morir”, “Palm Springs”, “La chica que saltó a través del tiempo”, “La melancolía de Haruhi Suzumiya” y muchos, muchos otros.

“Until Dawn: noche de terror” es el nuevo largometraje que enriquece el legado de las tramas de bucle temporal en el cine de terror, donde piezas como “Feliz día de tu muerte”, “Triángulo”, “Los cronocrímenes” e, incluso, la mexicana “El incidente” han trascendido como películas de culto. Basada en el exitoso videojuego de PlayStation, “Until Dawn” tiene lo necesario para, también, ganarse un lugar en los corazones de los incondicionales del cine de género.

Clover (Ella Rubin) es una chica obsesionada con encontrar a su hermana, la cual desapareció hace ya un año. Para ello, realiza un viaje por carretera con sus amigos. El camino los llevará a una cabaña en medio del bosque, donde quedarán atrapados en un inexplicable bucle temporal donde, tras morir atrozmente, regresarán al inicio de su aventura. Es aquí donde la película se apega a uno de los principios fundamentales de cualquier videojuego: cuando nuestro personaje muere, regresamos al inicio de la misión o, en su defecto, al checkpoint más reciente, teniendo que repetir lo que ya habíamos logrado. Los iniciados en la vida gamer sabrán a qué me refiero.

Además de ser una pieza entretenidísima, salvaje, rebosante de jumpscares y de todas las cosas chabacanas que esperamos de una película de género, otra cosa que me pareció interesante es que “Until Dawn” no pretende ser una adaptación “a pie juntillas” ni obsesivamente fiel al videojuego. Lo que propone, en todo caso, es una historia original dentro del universo —de la mitología— de “Until Dawn”. Los fans reconocerán los guiños y referencias al juego, pero también agradecerán que no están “reviviendo” una aventura que ya jugaron, sino que están viajando por una experiencia diseñada especialmente para la pantalla grande.

El director tras este divertimento horrífico es David F. Sandberg, mejor conocido por su cortometraje y largometraje de culto “Lights Out”, así como por las películas de “Shazam!”. Su trabajo en “Until Dawn” es efectivo porque el cineasta tiene claro que no está haciendo una película exclusivamente para los fans del videojuego, sino que la aventura también debe resultar entretenida para el público en general. Es así que el realizador sueco incorpora temas universales a la trama: el duelo —cómo la pérdida de un ser querido puede dejarte atrapado en un ciclo destructivo e interminable— y la amistad —la gratitud y compromiso que le debemos a la gente que “en las malas y en las peores” se queda a nuestro lado—.

Producida por Sony Pictures, Screen Gems y PlayStation, “Until Dawn: noche de terror” es una película imperdible para quienes aman el cine de terror, los slashers, los splatters y las historias tipo bucle. También es algo que tienen que ver quienes han jugado estas aventuras en sus consolas. Es, simplemente, para pasársela bomba, saltar en el asiento y hasta echarse unas carcajadas.