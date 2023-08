El pasado martes 1 de agosto, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), notificó el nombramiento de Guillermo Gómez Mata como nuevo presidente de su patronato. La designación se dio por unanimidad en Asamblea General Ordinaria del Patronato del festival. A propósito, EL INFORMADOR sostuvo una conversación con él para saber cuáles son los retos a los que se enfrenta con esta responsabilidad que ahora tiene, de cara al próximo aniversario 40 de esta fiesta fílmica que sucederá en 2026.

“A título personal estoy muy contento (con respecto a su nombramiento), pero también consciente del enorme compromiso que significa estar al frente del patronato del FICG; de entrada por dos motivos (principales), que no sólo son esos… Uno, es que nos acercamos a la cuadragésima edición y lo otro es que me toca encabezar un patronato en el que están integradas desde 1995 instituciones del cine mexicano muy potentes, con una enorme experiencia y que son los que tienen décadas peleando y luchando en el día a día por el fortalecimiento del propio cine mexicano, así como personalidades que en lo individual, están algunas de ellas desde que arrancó el proyecto como muestra de cine”.

Destaca que desde ese lado, se siente muy arropado, pues en la asamblea, donde prácticamente estuvo el 100% de la membresía, la votación, reitera, fue unánime. “Y eso me compromete enormemente, porque representas a un festival que está bajo la tutela y la responsabilidad de instituciones nacionales”.

Entre las instituciones que integran el Patronato del FICG se encuentran la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la Filmoteca de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, Sony Pictures Distribution, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara y los gobiernos del Estado de Jalisco y de los municipios de Zapopan y Guadalajara. En lo personal, son miembros Guillermo del Toro, Bertha Navarro Solares, Arcelia Ramírez, Iván Trujillo Bolio, Marina Stavenhagen Salas, Damián Alcázar, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, Rodolfo Guzmán Salas, Pablo Arredondo y Eduardo de la Vega Alfaro.

“Me siento muy comprometido y deseoso de dar resultados. Un primer momento, evidentemente será la edición 39 que no ha dejado de caminar. Hay un comité organizador y un equipo de trabajo con el cual también me siento muy respaldado, encabezado por la directora del festival, Estrella Araiza, y que en estos cuatro meses de ausencia del presidente Raúl Padilla López, no han parado. La parte en la que quizá sí hay que meter el acelerador y que me queda claro, tendré que abordar de manera prioritaria, es la gestión de los recursos, consolidar los que ya se hayan dejado avanzados, pero diversificar en la medida de lo posible para que la edición 39 cuente con las condiciones financieras suficientes”, aunque también acota que nunca faltaría un extra. Recordó que para la próxima edición el presupuesto es de alrededor de los 40 millones de pesos, como en la edición pasada.

En resumen, en nombre del propio patronato, el presidente programa actividades y acciones encaminadas a que el festival suceda, “y eso pasa principalmente por la parte de la gestión financiera, pero no en exclusiva. Otra cuestión que a la de ya estaremos trabajando, es el fortalecimiento y la vinculación con las instituciones representadas en el patronato para ver cómo logramos traducirlas en más acciones de fortalecimiento del festival, junto con el cine mexicano y el cine en general, pero también con entidades externas al festival y al patronato”.

Expresa que según datos recientes del IMCINE, al cierre del 2022 hay 234 festivales de cine en el país, “de esos, uno de cada cuatro, 25% están en su primera o segunda edición, es decir, están naciendo. Y eso está muy bien, bienvenidos todos los festivales de cine en este país. Pero en el grado en el que podamos, por lo menos estar en buena comunicación los festivales, podremos abrazar y coordinar de una mejor manera los esfuerzos que cada quien estamos haciendo en lo individual para el fortalecimiento del cine mexicano”.

Se hará un análisis del festival

Gómez Mata refirió a esta casa editorial que en coordinación con los integrantes del patronato, se entrará a un proceso de análisis del festival para saber cómo se encuentra al día de hoy.

“Me refiero en términos de su estructura, sus secciones y otros etcéteras. Yo lo plantee después de que me confirmaron que fui el electo. Y creo que es un buen momento para hacer este análisis, estamos en un contexto que siempre es de cambio y más en industrias como el cine y en estas décadas recientes que las tecnologías están en permanente evolución”, pone como ejemplo a la inteligencia artificial, “la cual está cimbrando a muchos sectores y ámbitos del quehacer humano, y hace pocas semanas alcanzó a la industria del cine, hay una huelga inédita en Hollywood que en este momento sucede y que detona con los guionistas donde se suman los actores”.

En ese sentido, había que preguntar ¿cómo repercute la huelga de actores y guionistas en Hollywood? Reflexiona Gómez Mata que eventualmente la huelga concluirá en algún momento, pero hay una pregunta que es más imperante, en relación a cuál será el resultado después de ésta.

“Yo no digo que va a ver un cambio radical y un golpe de timón de lo que era la industria del cine antes de la huelga y lo que va a resultar, pero de que no va a ser igual, ya no va a ser igual, el resultado va a arrojar una industria distinta en la manera de abordarla y de cómo se relacionan todos los elementos que quizá dábamos por sentados. Y todo eso tendremos que meterlo al análisis, porque tenemos que asegurarnos de que este festival sea pertinente para el público y para los integrantes de la industria que acuden año con año al festival. Y también tendrá que meterse al análisis una revisión de qué tanto estamos llevando a ese nivel lo que el cine puede ser en lo general, que sí es entretenimiento, pero que no está peleado con una herramienta de desarrollo social, particularmente”.

Es así que en miras a la edición 40 del FICG, éste deberá estar alineado y adaptado a las condiciones del momento, “con la misma visión y objetivo: el cine mexicano”. Sobre si con su llegada a la presidencia del patronato, habrá cambios en la plantilla, resalta que ésta sigue siendo la misma, “yo vengo a sumarme y de lo que se trata es que identifiquemos -quizá soy el primero que tendrá que hacerlo- qué papel y qué tarea le toca a cada quien para que el festival no se frene y para entregar los mejores resultados, primero en una edición 39 que sea potente”, pero resalta que en todos caso, en el camino a “la luz de cualquier modificación del esquema del festival, se valorará, pero en función de perfiles, de responsabilidades y de tareas, si hay una reconfiguración de la plantilla”.

Comunicación con el gobierno del Estado

A la pregunta si ahora que es presidente del patronato ya hubo o habrá un acercamiento con el gobernador del Estado, resalta Gómez Mata que el acercamiento de primer momento ha sido con la secretaria de Cultura, Lourdes González, como representante del gobierno del Estado en el patronato. “Literalmente la plática que yo pude tener con ella fue después de la asamblea, en una comida, y digamos que no fue ni a profundidad ni con cosas concretas, pero hay un ánimo de buena colaboración, sin duda. Celebramos la iniciativa y el proyecto de Filma Jalisco que está impulsando el gobierno del Estado actualmente, porque como festival, siempre hemos planteado, sostenido y actuado en la lógica de que Jalisco es un espacio privilegiado para que se haga cine y no solamente el mexicano”.

Destaca el buen puente de comunicación aéreo que hay entre Hollywood y Jalisco, además de que el Estado, como locación, tiene prácticamente todos los ecosistemas, menos la tundra. Alabó también el recurso humano jalisciense a nivel de creación y producción, además de quienes se dedican a la actuación.

Indica que si en el camino existen condiciones para que haya reunión con el gobernador, “pues sería formidable. Pero debe ser con quien termine uno platicando (en representación del gobierno). Y sí, ojalá podamos refrendar el apoyo económico que nos viene muy bien para poder lograr que el festival suceda en las mejores condiciones posibles, pero hoy con la visión del gobierno del Estado, que es nuestra visión desde hace muchos años, a mí en todo caso ahorita, tendrá un enorme valor el entendernos desde lo que están planteando y lo que nosotros hemos venido haciendo para ver esos puntos de encuentro que fortalezcan la causa común”, finaliza.

Hablemos de homenajes o premios

Sobre si se tiene planeado que el FICG organice un homenaje permanente a Raúl Padilla por medio de un galardón, un conversatorio o un evento que lleve su nombre, resalta que sí tiene algunas ideas, pero de momento no puede anticipar ninguna, porque hay que hacer una valoración encaminada más allá de una idea, y después ponerla a consideración del consejo directivo del patronato.

