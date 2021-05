Cinco temas para acercarnos al Dylan narrador

Este 24 de mayo cumple 80 años el cantautor estadounidense Bob Dylan, nacido Robert Allen Zimmerman en Minnesota. Ganador del Premio Nobel de Literatura, la obra del músico y escritor cuenta con 39 álbumes de estudio y dos libros de prosa (Tarántula y Crónicas, publicados ambos por Malpaso y Cía.).

Sus Letras completas también están recopiladas disponibles en español en la misma editorial. Gracias a su obra Dylan ha recibido otros premios, además del máximo galardón de la literatura: el Premio Príncipe de Asturias en Artes (2007), el Premio Pulitzer (en 2008, gracias a su lugar en la cultura estadunidense), la Medalla Nacional de las Artes (2009) y la Medalla Presidencial de la Libertad (2012).

Para celebrar la vida y obra de este autor de poesía para ser cantada, a continuación te presentamos una breve lista con canciones que además de la versificación cuentan con una narrativa singular: historias entre acordes que nos evocan muchas imágenes poéticas.

—“Ballad of a Thin Man” es un clásico de Dylan, que viene desde su álbum Highway 61 Revisited, uno de los favoritos de los fans. Publicado en 1965, este tema ha sido interpretado como una crítica en muchos sentidos: hacia los snobs, hacia los críticos musicales (y literarios, por ello menciona a F. Scott Fitzgerald) y al mismo ambiente bohemio. En sus estrofas Bob hace una narración detallada de dicho ambiente.

—“Tangled Up In Blue” es una canción de amor. Son muchos los temas que ha escrito Dylan en este rubro, incluso se ha dicho que “hay una canción de Bob Dylan para cada posible situación amorosa”. Lo que hace este tema sobresaliente es la profundidad de sentidos con los que se explaya el autor, con muchas metáforas y eufemismos para las relaciones humanas. Es tanta la polisemia de “Tangled Up In Blue” que el mismo Bob ha ido cambiando la letra a lo largo de los años, cambiando pronombres personales, tiempos verbales y algunos versos completos.

—“Hurricane”, una novela sintetizada en pocos minutos, esta canción cuenta la historia de un boxeador en ciernes apodado Huracán, que por ser negro termina siendo el chivo expiatorio de un asesinato múltiple. Basada en hechos reales, esta canción se inspiró en Rubin Carter, alguien por el que Dylan abogó en los años setenta. Se escucha en el disco Desire.

—“I and I” proviene del album Infidels, uno de los menos celebrados del autor, parte de su discografía ochentera. Algo sobresaliente en la obra dylanesca es que si bien hay altibajos en la música, la letra se mantiene con calidad. Prueba de ello fue la decisión del poeta Andrew Motion, al incluir la letra dentro de su antología de poesía universal Here to Eternity (muchos años antes del Nobel).

—“Things Have Changed” es un tema para la película Wonder Boys de Curtis Hanson (con Katie Holmes y Robert Downey Jr.). Por la calidad de la canción la Academia del cine estadounidense decidió otorgarle el Oscar en su categoría de Mejor Canción Original. La letra narra el punto de vista de un hombre preocupado (“con una mente preocupada”), con una desazón y un desinterés vital, por eso el estribillo retoma el título “Solía importarme, pero las cosas han cambiado”.

MB