Las letras del Nobel del rock

Este 24 de mayo Robert Allen Zimmerman cumple 80 años. Conocido con su alias de Bob Dylan, el cantautor estadounidense suma 39 discos de estudio, una carrera de más de medio siglo (y muchos cambios de estilo) y el reconocimiento del público y la crítica. A lo largo de los años también ha cosechado premios y distinciones: Luego de decenios de estar entre las apuestas para ganar el Premio Nobel de Literatura, en 2016 la Academia Sueca galardonó al músico por sus letras. Para los lectores en español, el también ganador del Premio Príncipe de Asturias tiene su obra disponible en la editorial Malpaso y Cía., donde podemos encontrar sus “Letras completas” traducidas por José Moreno, Miquel Izquierdo y Bernardo Domínguez Reyes. Para celebrar este 80 aniversario del autor de casa, Malpaso y Cía. tendrá 50 por ciento de descuento en su tienda en línea en los libros de Dylan.

El traductor Bernardo Domínguez comentó su participación en la edición más reciente del voluminoso libro que encierra cientos de páginas en edición bilingüe: “Yo colaboré con los álbumes de 2012 a 2016, que se necesitaban traducir para la edición posterior a que ganó el Nobel. Una cosa que los traductores habían hecho en su traducción había sido tener el ojo más cerca al sentido que a una traducción literal o una especie de ejercicio de volcado literal. Como ellos habían fijado esa ruta seguí esa estela, colaborando con ellos. Fue un proceso en el que tuve apoyo de su parte. Impone un poco: cuando se traduce a Dylan nos enfrentamos también a los fans de cierta manera. Pongamos lo que pongamos a alguien no le va a gustar, y probablemente nos escriban”.

Una cualidad que se resaltó de las canciones de Dylan luego de recibir el Nobel fue la característica de poder leerse en papel, como poesía: “Algunas canciones más, otras menos, pero Dylan sí que se presta a esa interpretación. Muchas de sus canciones tienen estructuras que se asemejan más a los versos, tienen una narrativa muy alusiva, muy fijada a los objetos con maneras de decir muy ligadas al lenguaje coloquial. Comparte un ámbito con la poesía. Esas consideraciones estéticas las tuvimos muy en cuenta al traducir”.

Al mismo tiempo, la propia versificación del cantante es notable por su estilo: “También Dylan esconde una cosa que en el fondo es bastante campechana, por llamarlo de una manera: se vuelve fácil volcar si no se piensa demasiado, si nos guiamos más por el oído”.

“Letras completas” ha sido un trabajo arduo en la traducción e interpretación para volcar las letras del autor en otro idioma. También figuran “Tarántula” y “Crónicas” (vol. 1). ESPECIAL

Además de las “Letras completas”, Malpaso y Cía. tiene en su catálogo otro par de libros de Dylan, “Crónicas” (vol. 1) y “Tarántula”: “Crónicas es bastante interesante simplemente por ser lo más cercano que vamos a tener a una autobiografía, a estas alturas. Dice que son el volumen 1, pero no creo que exista un segundo volumen. Solo por eso es un texto interesante, no hay tantos ejemplos de Dylan en prosa, hablando de su vida. Tarántula es atractivo por ser un poco un bicho raro, es un libro muy extraño. Es de naturaleza fundamentalmente experimental, algo entre poesía y prosa. Dicen las malas lenguas que lo publicó un poco a regañadientes. Es un texto que vale la pena echarle un ojo”.

Sobre los comentarios de los fans, Bernardo compartió: “Algún mensaje me llegó discutiendo tal cosa que había traducido. No nos va a querer todo mundo, pero en el fondo lo que intentamos hacer es acercar el sentido real de esas letras a los lectores cuya primera lengua no es el inglés, sino el castellano. Creo que la traducción que entregamos lo consigue, en casos que tal vez una traducción más literal no lo conseguiría, se perderían muchos sentidos”.

En el sentido de darle un sentido al texto para traducirla Bernardo dijo: “El único de esos tres (Fallen Angels) que estaba compuesto por material inédito sí que era un poco más lírico. Me apoyé un poco en José y Miquel para decidir qué tipo de ambigüedades queríamos conservar, qué otras podríamos decidirnos por una interpretación a otra. Por ser un fan de Dylan antes de entrar al proyecto se reconoce que partes de su música son alusiones a cosas que ha escrito previamente, qué es original”.

Además de su colaboración en Letras completas de Bob Dylan, Bernardo Domínguez Reyes tradujo las letras de Ian Curtis, vocalista de Joy Division.