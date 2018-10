César Rodríguez, un tapatío que deja huella

Recién se estrenó la cinta “Ni tú, ni yo” con buena recepción de parte del público y el actor tapatío César Rodríguez ya está a la víspera de nuevos trabajos que se están cocinando. Él es un actor de la nueva generación que decidió emprender sus proyectos laborales asociándose con otros amigos, entre ellos Mauricio Argüelles, Francesco Papini y Noé Santillán-López, este último quien también es de Guadalajara, juntos crearon la productora Época Films y ya han presentado películas como “Ni tú, ni yo”, además de “Purasangre” y “Una última y nos vamos”, entre otros más que están por venir.

“Estamos muy contentos con nuestro tercer proyecto; de hecho, tuvimos una presentación en Guadalajara donde el recibimiento fue bruto, ‘Ni tú, ni yo’ sigue en cartelera, es una comedia familiar sobre el mundo de la lucha libre. De hecho el próximo miércoles regresamos a Guadalajara, vamos a la semana de ‘El Cine en Tu Ciudad’, se estará presentando en el Instituto Cultural Cabañas y después tendremos una clase sobre producción mi socio Mauricio y yo”, comenta en entrevista.

Para César es un orgullo regresar a su ciudad, de la que se fue para cumplir sus metas y ahora cosecha lo que ha sembrado hasta este momento: “Llevamos ya tres años llevando películas a Guadalajara y yo estoy súper contento, teniendo la posibilidad de hacer premieres donde los medios de comunicación nos reciben muy bien, igual que el público. La experiencia cada vez se vuelve más bonita y más grata, me siento muy orgulloso, Noé, quien es el director (de las películas) también es de la ciudad y nos sentimos como pavorreales al mostrar nuestras cintas a las que les sufrimos más de dos años para hacerlas realidad”.

Sobre la trayectoria de César, ha estado haciendo personajes muy diferentes entre sí: un mariachi, un ladrón y ahora el manager de un luchador, siempre camaleónico para mostrarle distintas versiones de él mismo a la audiencia.

“Cada que desarrollamos un proyecto, pensamos en nosotros mismos también, como actor me gusta tener esa versatilidad, que cada personaje sea muy diferente al anterior y al siguiente; físicamente me gusta transformarme, así como psicológica y emocionalmente, son procesos bien lindos que desde que estamos desarrollando el guion, estamos pensando en los personajes que vamos a interpretar y eso la verdad está padre, es una oportunidad que nosotros mismos nos estamos dando para mostrar también lo que podemos hacer actoralmente”.

Explora nuevas ventanas

César venía trabajando solo en los proyectos de Época Films, pero ahora también se está dando la oportunidad de trabajar con otras producciones. “Ya está empezando a suceder, de hecho, parte de la razón por la que empezamos a emprender nuestros propios proyectos, era para crear nuestra experiencia, hacer un currículo y mostrar nuestro trabajo. Este año filmé ‘Solteras’ de Luis Javier Henaine y ‘Rebelión en la oficina’ con Carlos Morett, me tocó trabajar con otros compañeros que no había tenido oportunidad y esas experiencias también son muy padres y satisfactorias, porque otra productora que no es la tuya, está confiando en ti”.

César prevé que “Solteras” se estrenará en 2019 y “Rebelión en la oficina” durante el mes de septiembre de ese año, ésta última es coproducida entre Netflix y Corazón Films por lo que primero saldrá en pantallas de cine y luego por la plataforma. “De hecho es de las primeras cintas originales que van a salir ya coproducidas por Netflix”. Ahora mismo está también en el desarrollo de producción de una serie de terror para una plataforma digital.

“Empezamos el primer semestre del año que entra, estamos terminando ahora la etapa de desarrollo de guiones, son ocho episodios y es una serie muy original, creo que en el mercado hispanohablante no se había hecho algo así, es terror psicológico, muy interesante en español”.

César participa como parte de la producción, guionista y como actor en uno de los episodios, porque cada uno tiene un elenco distinto. Época Films está a cargo del proyecto.