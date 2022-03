“Ceremonia”, la nueva novela de Felipe Restrepo Pombo

La más reciente novela del escritor, periodista y editor Felipe Restrepo Pombo, “Ceremonia” (Planeta, 2022), es una historia que se desenvuelve a lo largo de tres generaciones de una familia que hace de una empresa familiar su legado y condena; con una prosa que no deja descanso, el lector habrá de adentrarse en una saga familiar que puede ocurrir “en cualquier sociedad de clase alta latinoamericana” y se vincula con sectas, gurú, dinero a manos llenas, corrupción, negocios, lujo, moda, dolor, rabia, drogas, alcohol y -sobre todo- soledad.

Se trata de la segunda historia de ficción del periodista colombiano, y este paso del periodismo a la literatura, comenta en entrevista para EL INFORMADOR, “fue para mí muy orgánico, no lo sentí como algo forzado; yo estudié Letras y siempre supe que, de algún modo, mi camino era contar historias. Después, por cosas de la vida, empecé a trabajar como periodista, y me fui especializando en el periodismo narrativo de la crónica, donde se cuentan historias reales pero con una textura literaria, personajes, diálogos, escenas”.

Restrepo Pombo explica que “trabajando para un reportaje, hace unos años, encontré que para esta historia el periodismo no era el camino. Tuve que inventar algunas cosas, crear otro mundo para contarla, y fue así que pasé a una primera novela. Si bien son dos oficios distintos, pues el periodismo parte de los hechos y la verificación, la ficción la trabajo un poco del mismo modo (reporteo, investigo) y eso lo vuelvo ficción. El camino se fue dando y fue de esta forma que me sentí muy cómodo con ‘Ceremonia’, y hoy pienso en mi trabajo más como el de un novelista (aunque el periodismo es un oficio al que vuelvo y me encanta)”.

Una saga familiar

Es un narrador omnisciente -y muy detallista- el que nos introduce en “Ceremonia”, una novela que tomó mucho tiempo a su autor, e indica que “tardo mucho en escribir pero porque presto mucha atención a los detalles, los diálogos, a la relación entre los personajes. Me tomo en serio la escritura y me gusta trabajar mis textos hasta el cansancio; necesito saber que di todo, que cuidé cada frase, que fui cuidadoso, creo esa es la responsabilidad primera como autor, darle al lector lo mejor que puedo hacer”.

La literatura le ofreció a Restrepo la posibilidad “de trabajar en la intimidad de los personajes -una familia en este caso- y la novela, así, brinda una libertad que a veces en el periodismo nos limita. Y tenía, desde hace mucho tiempo, la intención de hacer una saga familiar; hay autores que lo han hecho de forma genial antes que yo (Capote, García Márquez, Fuentes o Vargas Llosa), obras monumentales con las que no me comparo, pero quise hacer mi aporte al género. Quise crear esta familia pensando en sus propios conflictos y ubicarlo en el mundo de las élites”.

En palabras del autor, “no se trata de una novela sobre ‘ricos’, son unos personajes que viven en un mundo de élite, pocas personas que tienen demasiado, dinero, poder político, social y económico. Y quise hablar de nuestros países, de esos abismos que hay entre ricos y pobres. La idea era colocar ahí a los personajes para probar que en esas clases hay también dramas humanos, conflictos, miedos, fracasos y tristezas”.

