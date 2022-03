Disfruta de “Oxímoron” en el Ex Convento del Carmen

La monotipia tiene una historia particular en Guadalajara y es gracias a impulsores como el maestro José Gutiérrez que esta técnica ha cautivado por igual al público y artistas que descubren las características de esta expresión que permite la creación de estampas que se transfieren directamente de la placa, intervenida en este momento, a un soporte rígido mientras el pigmento se mantiene fresco, dando paso así a una obra única e irrepetible.

Bajo esta idea es que el Ex Convento del Carmen albergará durante tres meses a “Oxímoron”, colección de monotipias creadas en el taller del maestro José Gutiérrez, que reúne a 16 artistas que han explorado su creatividad desde esta técnica gráfica.

La artista Natalia Señkowski, coordinadora y participante de “Oxímoron”, relata cómo es que logró concretarse este proyecto teniendo a los artistas Raquel Barrios Arenas, Flor Kirschner, Teresa Loza, Martha Pacheco, Antonio Ramírez Chávez, Juan Carlos Macías, Feng, Iván Villaseñor, Paul Lozano, Francisco Preciado, Héctor Javier Ramírez, Enrique Oroz, Juan Jacobo Ramírez y Ana Luisa Rébora, quienes de manera individual y en trabajo en equipo han logrado crear más de 80 monotipias que hoy visten al Ex Convento del Carmen.

“El título de la exposición es porque Oxímoron se refiere al resultado de dos partes que son totalmente distintas entre sí, ese es el sustento teórico de la exposición, que como resultado hay algo totalmente nuevo y diferente a partir de dos partes”, indica Natalia.

Además de congregar en un mismo espacio a creadores emergentes y consagrados en las monotipias, Señkowski precisa que “Oxímoron” también busca acercar al público a esta técnica no solo como un formato diferente de apreciación al arte, sino dejar en claro que las monotipias son ideales para el coleccionismo de obra local, gracias a la versatilidad de las estampas que pueden crearse desde los pequeños formatos hasta colosales dimensiones de 70 centímetros por un metro metros, por ejemplo.

“Creo que hay muchísima gente que, aunque no tenga la capacidad económica para comprar una pieza de arte, sí puede comprar una monotipia, porque no es cara. Tendremos precios muy accesibles con la finalidad de buscar que las personas más jóvenes se animen a comprar, que comiencen a ser coleccionistas de un artista jalisciense”, refiere Natalia, al detallar que tras su permanencia en el Ex Convento del Carmen, las obras se movilizarán en diferentes colecciones a otros recintos culturales de Jalisco con apoyo de la red de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG) de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Creatividad constante

Iván Villaseñor es otro de los artistas que se suman a “Oxímoron” y recuerda que desde 2015 fue que comenzó a explorar esta técnica, quedando fascinando por el proceso creativo que implica su realización y más teniendo el respaldo de especialistas consagrados como el maestro José Gutiérrez.

“La monotipia es un original, trabajas una placa, un soporte, lo que se queda impreso en el papel es lo que queda, la placa ya no te da opción a imprimir más copias, eso le da un valor, pero también está la experiencia que da el impresor José Gutiérrez, que te permite acercarte a lo que vas a lograr”, expresa Iván Villaseñor al detallar que en su trayectoria ha trabajado más de 500 monotipias en el taller de José Gutiérrez.

“José seleccionó, de entre todos los participantes, a cinco artistas para que hiciéramos tres monotipias grandes, más colectivas que estarán. Yo tengo tres obras grandes con la serie del ‘Albedrío y la luz’, temática que vengo trabajando, cómo la luz en sí misma se manifiesta en su proceso de gestación”.

Para la agenda

“Oxímoron” ya está abierta al público y permanecerá hasta el mes de mayo, con acceso gratuito para los visitantes en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez 638, zona Centro de Guadalajara, en horarios de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

