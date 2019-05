Celebran el legado diplomático mexicano

La noche de este jueves se presentó en El Colegio de Jalisco el libro “De no ser por México”, del historiador José María Murià. Esta nueva publicación de MA Porrúa y el Seminario de Cultura Mexicana, en el cual se relata la hazaña diplomática de México en España y Francia a finales de la década de 1930, en la que se salvó la vida de miles de españoles afines a la república.

Javier Hurtado, presidente de El Colegio de Jalisco, fue el moderador de la sesión. En su primera intervención, el investigador recordó los dos aniversarios que se celebran este año: uno es el que toca el libro, a 80 años del exilio español; el segundo es la llegada de Hernán Cortés en 1519. Más tarde, Sergio García Ramírez (presentador y prologuista del libro) refirió a ambos episodios: el de 1519 fue un “encontronazo”, mientras que en 1939 “fue un reencuentro”.

García Ramírez también comentó que el relato detalla el “proceso migratorio a favor de la libertad y la democracia”. Del libro, agregó que es un viaje a través de una gran galería de gente que militó en la causa, desde los grandes personajes hasta los desconocidos. Igualmente, el prologuista de “De no ser por México” también refirió al episodio familiar en el que el padre de José María Murià logró sortear el control migratorio.

Comentan la lectura

Para comentar el libro estuvo también Myriam Vachez Plagnol, quien afirmó “se lee muy fácilmente, casi como una novela”. Entre sus episodios, agregó, hay “momentos y relatos que resultan divertidos en medio de la tragedia”. Como uno de los objetivos de la publicación, resaltó Vachez, está la intención de demostrar “de lo que fue capaz la política mexicana en un momento álgido de la historia”.

Trinidad Padilla López, también presentador, elogió del libro el rescate de “muchos episodios desconocidos”. Entre los mitos que tumba un libro como estos, agregó, está esa visión errada de que el bando republicano era homogéneo, dijo Padilla López, pues entre sus líderes y partidarios había contradicciones entre opiniones y objetivos. El exrector de la UdeG también resaltó el beneficio que se tuvo en México por la llegada de los exiliados.

Para cerrar la presentación tomó la voz José María Murià, autor del libro: “Cuando terminé este libro me hacía una gran ilusión que Sergio hiciera el prólogo”, comentó. Acotó que no tardó “ni 2 segundos en aceptar”. En menos de una semana ya tenía el texto escrito. Durante su plática, José María leyó el famoso telegrama 1699, firmado por Lázaro Cárdenas y enviado al gobierno francés, donde se declara que el gobierno mexicano daría acogida a los refugiados españoles. “De no ser por México” casi 150 mil personas hubieran entrado a los campos de concentración.

Antes de concluir, Murià prestó el uso de la voz a Claudia Rodríguez, nieta de Luis I. Rodríguez (embajador en Francia durante aquella época). Claudia agradeció la investigación que relata la empresa llevada a cabo por el gobierno mexicano, con Rodríguez y el cónsul Gilberto Bosques al frente.