Casa Patrice, el nuevo hogar de los artistas emergentes

Este jueves se inauguró la exposición “Población”, del artista Guillermo Celis. Con sede en Casa Patrice, la muestra es también la primera exposición formal dentro de la casa, que estableció un nuevo espacio para el arte.

Sobre las piezas que se pueden ver en Casa Patrice, Celis platicó: “Empecé con el proyecto aproximadamente hace dos años. La técnica es con estilógrafo y tinta. La idea es presentar una comparativa del crecimiento de la población en un ciclo de cincuenta años. Cada línea representa un millón de personas. Hay trazos en todo el continente o del mapa mundial. Es la comparativa entre 1965 y 2015”.

Sobre su invitación a exponer en la galería de Casa Patrice, agregó: “Tengo buena relación con Paulo y César. Ellos ya querían empezar este espacio. Quisimos hacer juntos mi primera exposición y la primera exposición del espacio. Surgió rápido”.

“Población” consta de ocho obras, en el formato de dípticos, por lo que en total son 16 piezas. La líneas de cada obra se trazan sobre un fondo blanco, creando una sensación de minimalismo. De ello, el artista dijo: “El blanco y negro marca mucho. Me gustan los matices que se pueden dar, las combinaciones para crear un gris, de la luz a la obscuridad y de la obscuridad a la luz”.

Casa Patrice. Actualmente tiene en exhibición la muestra “Población”. EL INFORMADOR/F. Atilano

De su formación en el arte, Guillermo platicó: “Soy autodidacta. He tomado cursos de dibujo, toda la vida me ha gustado. Me dedico a la arquitectura, a la construcción y el diseño. La geometría me gusta mucho, durante muchos años pinté en óleo, buscando técnicas. Me definí por la tinta porque me gusta trabajar mucho con geometría, líneas rectas y puntos”.

A propósito de la temática, la población, Celis afirmó: “Siempre he querido hablar de temas sociales. De allí surge la idea. El crecimiento de la población está descontrolado. Pensé en presentar a la gente ese crecimiento que vivimos, de allí salió la idea. Es una gráfica básicamente, con diferentes trazos”.

Paulo Orendáin, de Casa Patrice, comentó sobre esta nueva faceta del espacio: “La casa se ha utilizado desde hace varios años para impulsar proyectos culturales. No se había gestado como un espacio formal. Somos un centro cultural, trabajamos con esa licencia. Encontramos la necesidad de espacios para proyectos emergentes, para artistas jóvenes o galerías foráneas que buscan un espacio. Queremos convertirnos en un trampolín para artistas y proyectos”.

Trabajarán con curadores que perfilarán el contenido de todo un año, con un curador invitado según el artista que exponga: “El programa aún no está definido, se está trabajando. La intención es que durante todo el año se encuentre aquí contenido artístico. Es galería de arte, también se pueden adquirir las pieza”, comentó Orendáin. El curador de “Población” fue Alberto Corcuera.