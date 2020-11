Caroline Bembia mostrará el poder del arpa

Lograr que el arpa tenga mayor presencia dentro y fuera de los escenarios es una de las consignas de Caroline Bembia, arpista neoyorquina, quien en 2017 se integró a la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) como intérprete solista de esta instrumento que ella considera poderoso y complejo cuando sus cuerdas se hacen tocar.

Previo a la presentación del cuarto programa de la segunda temporada que la OFJ brindará a través de Jalisco TV el domingo 15 de noviembre, Caroline Bembia alista las piezas que interpretará haciendo que el arpa tenga un protagonismo particular bajo la batuta del director huésped Rodrigo Sierra Moncayo.

Este programa dará inició con la interpretación de “Energía” (compuesto por Carlos Chávez), noneto enfocado para instrumentos de cuerdas y viento, que significarán el arranque de un recital ecléctico y eufórico.

Tras la segunda pieza de “Allegro” de Maurice Ravel, Caroline Bembia dará paso a “Danzas sacras y profanas”, del compositor francés Claude Debussy, a las que la arpista neoyorquina explica como un vaivén emocional lleno de majestuosidad.

“‘Danza sacra’ tiene una atmósfera deliciosa, muy seria y poco lenta. El segundo movimiento, ‘Danza profana’, es más caprichoso”, explica Bembia al destacar que piezas como éstas han sido clave en la evolución y formación de los arpistas.

“Esta obra fue encargada por un fabricante francés de arpas, Pleyel, que mostraría su nuevo modelo de arpa cromática en 1904. Por primera vez en la historia el arpa podía tocar las 24 escalas, era algo muy especial, pero este modelo era muy difícil de tocar porque tenía dos juegos de cuerdas cruzadas como una equis, aunque este modelo no resistió al tiempo, las arpistas tocan estas piezas, son melodías muy bonitas”.

Posteriormente, Bembia continuará con la suite número tres de Arias y “Danzas Antiguas”, de Ottorino Respighi. Caroline añade que el posicionar al arpa como un instrumento popular ha significado un reto para sus ejecutantes en la música clásica, no solo por las escasas piezas sonoras que se componen o adaptan para que sean interpretadas por este tipo de cuerdas, sino también por lo complejo que puede resultar adquirir un instrumento de esta naturaleza.

“En México está el arpa con los mariachis, aunque es diferente, pero la técnica básica es la misma, pero quizá -en otro ámbitos- no es un instrumento muy conocido porque puede ser muy costoso y más cuando son grandes. Otra razón es que en cada orquesta suele haber solo un arpa, además hay mucho repertorio que no usa al arpa. No la escuchamos frecuentemente, pero trato de impulsar el arpa en Guadalajara, dando clases en el Instituto Cultural Cabañas, además estoy en un dueto con Santiago Di Morales en Arpas Áureas”.

La arpista recuerda que desde pequeña quedó fascinada tras presenciar un concierto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, momento que la motivó a investigar este instrumento y formarse académicamente incluso en Canadá, marcando así el inicio de una trayectoria que la ha llevado a colaborar con diversas orquestas internacionales como la Metropolitan Opera y New York Philharmonic, por ejemplo, además de ser distinguida por el New York Times.

JL