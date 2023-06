Hoy sábado 17 de junio, a las 13:00 horas, en el Museo Cabañas, estará abierta al público la exposición “Toda sangre llega al lugar de su quietud. Revisiones del legado de Carlos Ashida (1955-2015)”, la cual está dedicada a este personaje tan importante para el arte contemporáneo en México. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre de este año. En relación a este proyecto, EL INFORMADOR conversó con Mónica Ashida, curadora de la exposición y hermana de esta figura tan importante en la cultura nacional.

“La exposición tiene un carácter de homenaje hacia el trabajo hecho por Carlos a lo largo de casi 40 años de desarrollarse en el medio de las artes visuales y audiovisuales”. Sobre cómo está conformada dicha muestra, destaca la curadora que tiene un orden cronológico para tratar de que se siga un camino a través de estas décadas tan importantes en las artes visuales, “y de cambios dramáticos en cuanto a lecturas, lenguajes y posibilidades técnicas”.

Recuerda que el proyecto inicia en la década de los 80, “que es cuando se comienza a formar la colección, y es también el momento en el que Carlos entra formalmente a trabajar dentro del mundo del arte con la creación de un par de galerías comerciales. Y a partir de ahí se siguen con ciertas iniciativas que él desarrolló, dando también esta línea de los artistas con los cuales colaboró para empezar a ver cómo van cambiando estos lenguajes”.

Entonces, el inicio son los 80 con grandes maestros y jóvenes artistas que se van integrando, expresa Mónica, particularmente de la Ciudad de México como Germán Venegas o Roberto Turnbull, “pero también con artistas locales para empezar a hacer esta concatenación con las siguientes generaciones hasta llegar a los años 2000 y las últimas generaciones con las que nos tocó trabajar”. Además, refrenda que aunque haya fallecido su hermano, su legado sigue trabajando y sigue vivo.

La exposición, según destaca el Museo Cabañas, busca subrayar la manera en cómo Carlos impulsó el desarrollo del arte contemporáneo mexicano a nivel internacional desde Guadalajara. De tal forma, la muestra incluirá tanto obras de reconocidos artistas contemporáneos como fotografías, entrevistas, hemerografía y diversos documentos que dan fe de su protagónico y decisivo papel en los albores del arte contemporáneo mexicano a nivel internacional.

Sobre revisitar su legado, Mónica subraya: “Evidentemente es un trabajo muy personal que me involucra en muchos sentidos, no sólo en lo profesional, también en lo emocional y familiar. Para mí ha sido muy importante porque he estado desarrollando un trabajo a partir del fallecimiento de Carlos”. Él murió hace ocho años, pero los últimos siete, Mónica se ha dedicado a revisar su colección y el archivo para darle forma y poder tener ciertas líneas de lectura.

“Esta exposición es una pequeña muestra de una de las lecturas que se pueden hacer alrededor de este archivo”. En esa línea, también se le cuestionó a Mónica de qué manera sigue permeando el legado que dejó Carlos.

Resalta Mónica que de estos artistas jóvenes con los que trabajó Carlos en su momento, ahora son gente consagrada o que sigue muy inmersa y vigente en el medio artístico, “son artistas que se han convertido en representantes de México en el mundo y ahí sigue presente esa visión, ese ojo y esos discursos que formó él (Carlos) en su momento y que siguen estando presentes y marcando pauta”.

Expresa además Mónica que con la muestra es probable que se desarrollen actividades paralelas con el Museo Cabañas, “pues es importante generar diálogos y ciertas iniciativas para que la gente pueda tener una visita más integral”. El legado de Carlos continúa, “estamos abiertos a otras curadurías, no necesariamente tienen que surgir de la misma colección, pero sí prestamos obra para otros proyectos y hemos sido parte de revisiones e historiales de libros que se han publicado”.

“Poco a poco la idea es poder hacer un poco más accesible toda la información y que pueda estar disponible para quien quiera en su momento estudiarla y trabajarla”.

PARA SABER

¿Quién era Carlos Ashida?

Carlos Ashida Cueto (Ciudad de México, 1955-Guadalajara, Jalisco, 2015) estudió arquitectura en el ITESO, pero desde 1983 encontró su vocación en la promoción y difusión de las artes visuales, como galerista y curador. Fue un promotor cultural, museógrafo, investigador y coleccionista que provocó cambios fundamentales en el desarrollo de la escena nacional, trabajando con artistas que se convirtieron a la postre en los principales representantes del arte mexicano en el extranjero. Sin duda, un personaje visionario e innovador en comprender y responder a los vertiginosos cambios del arte en un mundo globalizado desde la década de los 90.