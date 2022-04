En el marco del segundo día de actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, hoy domingo se llevó a cabo la primera fecha del Coloquio Viva la Literatura –la segunda y tercera fecha serán el 1 y 7 de mayo–, en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en el corazón de la ciudad. Estas conversaciones se realizarán dentro de las actividades de la 53° edición de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que estará vigente hasta el 8 de mayo de 2022, en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Hoy se llevaron a cabo seis conversaciones con escritoras y escritores locales y nacionales, para abordar las experiencias y anécdotas de exponentes de géneros como cuento infantil, poesía, narrativa y ensayo. Una de las charlas corrió a cargo de los caricaturistas Jis y Trino, quienes platicaron con uno de los más reconocidos ensayistas del idioma castellano, el maestro Hugo Hiriart. En esta charla estuvo presente Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara.

Los moneros expresaron su felicidad de estar compartiendo diálogo con Hiriart, quien está promoviendo su reciente libro "Lo diferente. Iniciación en la mística" editado por Random House, de hecho esta temática fue el eje en el que estuvo girando la conversación.

En este texto, Hiriart va del ensayo literario a una serie de confesiones donde habla de su relación con Dios, así también tocando vínculos filosóficos y teológicos.

Además de ser un autor que explora distintos géneros, también escribe libros de autoayuda y resalta que le gusta hacerlo, justo este título que recién lanzó, va en relación con esta actividad en su oficio como autor. "Me gusta escribir libros de autoayuda, no me siento culpable y en este en especial, la inmensa mayoría de la gente ya no tiene la sensibilidad hacia la religión", compartió.

Jis le cuestionó si este interés por lo místico le surgió cuando salió del alcoholismo en el que estaba, pero Hiriart respondió que este interés viene de tiempo atrás mucho antes de atravesar esta situación.

"Uno logra sobreponerse a eso por una cosa que nadie ha explicado, un mecanismo que consiste en que cuando te has derrotado, ganas, porque en la medida en la que tú digas… 'yo puedo con el alcohol, y puede dejar de beber cuando me dé la gana'… no te vas a curar".

Recordó que su interés por los temas religiosos y místicos llegó en parte también cuando era estudiante y tuvo dos profesores españoles, uno de ellos sacerdote, con el que forjó una gran amistad. También recordó cuando tuvo amigos comunistas, "inofensivos", según acotó y cómo estas experiencias sumaron a la percepción que hoy tiene sobre la vida.

Al preguntarte cuál para él es el significado de "sagrado", dijo que esto es lo que se siente cuando se está frente a Dios, lo cual se puede definir como "el que está en todas partes", una descripción que resalta puede tildarse de complicada pero que ahí es donde radica lo fascinante.

Finalmente, también Trino reconoció, a propósito de que el alcalde Pablo Lemus estaba entre el público, la importancia de contar con un corredor libre de tráfico como lo es el Fray Antonio Alcalde, no solo para el peatón, sino que también es un espacio público para la cultura, por lo que le pareció una muy buena iniciativa por parte de la autoridad.

JL