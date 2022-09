Como parte de las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro (GCML), la escritora y periodista Leila Guerriero ofrecerá una conferencia magistral titulada “En torno a la escritura de la no ficción” frente a la comunidad lectora tapatía, hoy jueves 1 de septiembre, en el Foro LARVA, a las 19:00 horas.

La autora argentina es, hoy día, un referente del periodismo social y sus textos han aparecido en medios como “La Nación” y “Rolling Stone”, de Argentina; “Gatopardo”, de México; “El Mercurio”, de Chile; “El País”, de España, o “L’Internazionale”, de Italia; pero también ha publicado libros de no ficción, y recibido premios como el CEMEX-FNPI o el González Ruano (Fundación Mapfre), a lo que se suma su trabajo como editora para medios o colecciones de libros, su labor como tallerista y su trabajo en la Fundación Tomás Eloy Martínez (en Buenos Aires).

Curiosidad genuina

En entrevista con EL INFORMADOR, la escritora recordó que la última ocasión en que vino a Guadalajara fue para tomar parte en la Bienal Mario Vargas Llosa en 2021, “un año difícil para viajar; pero antes de eso estuve varias veces en la FIL, aunque es la primera vez que conozco el centro de la ciudad”.

Asimismo, Guerriero señala que venir en el marco de las actividades de GCML “me agrada, me parece estimulante y, la verdad, me gusta mucho tener conversaciones públicas como la que tendré mañana en el Foro LARVA, porque es como entrar en contacto con la gente. Ahora estuve en una charla con estudiantes en el ITESO, pero siento que son públicos diferentes, algunos se preparan en la universidad para ser periodistas y preguntan cuestiones directas relacionadas con el oficio; pero en comparación con otras actividades, en estas no se reparte la atención con otros colegas”.

En esa reunión con estudiantes, refiere la periodista, “fue más tiempo de lo proyectado; pero es que si tengo frente a mi gente que me pregunta con interés, me dan ganas de seguir hablando. Fue interesante y hubo muchos estudiantes, no todos de periodismo, pero hubo muchas preguntas interesantes, noté que habían leído y tenían una curiosidad muy genuina”.

La voz autorizada

Esa curiosidad que refiere Guerriero se relaciona con “la carpintería” del oficio, un interés por la manera en que se escribe; “la avidez por querer escribir mejor, por hacerlo mejor, es evidente; y creo que esa avidez es por entender la carpintería de la que hablo, de no poner una palabra por otra. No olvidemos que el periodismo narrativo es ante todo periodismo y si no haces un buen reporteo, nunca te sentirás con la libertad suficiente para utilizar recursos narrativos exigentes”.

De este modo, “lo primero es el reporteo”, enfatiza la escritora, “sin eso no hay nada, no puedes escribir porque cualquier recurso demanda la voz autorizada para hacerlo, sea un flujo de conciencia u organizar una trama en torno a un núcleo de suspenso o una situación fuera de campo; nada de eso se puede sin reporteo sólido”.

Avidez y posibilidad

“Pero la avidez por hacerlo mejor, está”, continúa, “incluso en colegas que hace años que están en el medio, pero desean explorar otras formas de escritura, no más rígidas (como la que demanda la información diaria, donde no hay tiempo para elaborar), sino algo que, desde el punto de vista de la forma, es sumamente exigente”.

Esta “avidez”, cree Guerriero, “es una vocación por la escritura, pero no todos podemos abordar todas las formas; yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer noticias, no tengo la capacidad de mirar rápido, me demoro, tardo, pienso lento. Así, lo que hago también es fruto de una enorme cantidad de incapacidades, de cosas que no puedo hacer. Y me parece que la gente que tiene esta voracidad por escribir, siempre han tenido la vocación, pero creo que en los últimos años lo que se ha incrementado son los referentes del periodismo literario en habla hispana; donde teníamos referentes gringos, lejanos, como: Capote, Mailer, Didion o Talese; ahora son latinoamericanos (Caparrós, Villoro, Monsiváis, Guillermoprieto), hablan el mismo idioma y comparten la misma realidad difícil latinoamericana, porque vivimos en la misma región. Y en esa diversidad, nos decimos que si ellos pudieron hacerlo, por qué no nosotros. Se abre una puerta a la posibilidad, porque hay quienes han hecho una vida con esto, no es imposible”.

Agéndalo

"En torno a la escritura de la no ficción"

Imparte : Leila Guerriero.

: Leila Guerriero. Sede : Foro LARVA (Ocampo 120, Mexicaltzingo, Guadalajara).

: Foro LARVA (Ocampo 120, Mexicaltzingo, Guadalajara). Fecha: hoy, 1 de septiembre, 19:00 horas.

CT