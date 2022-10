El primer capítulo de la serie documental ‘100 años con Juan Rulfo’ fue proyectado, de manera gratuita, la pasada noche de miércoles 19 de octubre en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde, como parte de las actividades del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro (GCML), cuyo programa de actividades organiza el ayuntamiento tapatío en conjunción con la Universidad de Guadalajara (UdeG) y otras dependencias y organismos.

Así, esta pieza audiovisual, dirigida por Juan Carlos Rulfo —hijo del autor de ‘Pedro Páramo’— consta de siete capítulos, los cuales se exhibirán de manera mensual y gratuita para disfrute de las y los tapatíos, visitantes y turistas de la ciudad.

En estos términos, el primer capítulo explora los orígenes del escritor, los recuerdos familiares y las influencias que lo enriquecieron para escribir los cuentos que fueron publicados bajo el nombre de ‘El Llano en llamas’, en que cristaliza su mirada reflexiva sobre el México convulso en el periodo final de la Revolución, una época que le tocó vivir.

En esta función inaugural estuvieron presentes el director Juan Carlos Rulfo, así como el investigador Guillermo Vaidovits, quienes al término de la proyección conversaron sobre el proceso de realización de esta serie documental, la cantidad de entrevistas que se realizaron para este fin, sobre el escritor mismo y las posibilidades de adaptar la obra de su padre.

En palabras del realizador, “yo creo que ahí está la clave de la adaptación. Donde todos fallan de alguna manera es en el querer tener el justo retrato literario de lo que está en las imágenes de Juan y es al revés, es a través de las imágenes de Juan, olvidarse de su literatura y crear otros personajes”.

De este modo, para Juan Carlos Rulfo los textos de su padre se han simplificado en un intento de convertirlo en una narrativa lineal, en lugar de hacer un relato más libre; explicó que “todo lo que ocurre ahí no tiene que ocurrir necesariamente en el campo, puede ocurrir en la ciudad, puede ocurrir en la ciencia ficción, puede ser como un Mad Max. Estoy justamente probando eso y me he llevado muchas gratas sorpresas. Que mientras mates al autor y rompas toda esa especie de atadura al rigor del autor, más fiel vas a ser a él”.

Finalmente, el siguiente capítulo, “Pedro Páramo o el oficio de escribir”, se podrá disfrutar el jueves 10 de noviembre en punto de las 19:00 horas. El Gobierno Municipal, a través de su Dirección de Cultura, invita a la ciudadanía en general a participar de las diferentes actividades de GCML, las cuales se pueden consultar a través de redes sociales y la página web www.gdlee.mx.

MF