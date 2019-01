Campamento: ventana al diseño nacional

El cierre de enero llegará con la segunda edición de Campamento, un espacio para el diseño mexicano. Del 31 de enero al 3 de febrero tendrá lugar este encuentro para la exposición y venta, en la Fábrica de Chocolate (Andrés Terán, núm. 33), inmueble ubicado entre los límites de Santa Tere y Chapultepec. Esta segunda edición cambia de sede, pues la idea de las organizadoras es que sea una muestra itinerante dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ana Paula Orozco, una de las organizadoras, platicó sobre los tres ejes que rigen las propuestas de Campamento. Por un lado está Brújula, el área expositiva en la que incluyen a 33 diseñadores mexicanos ya consolidados. Una segunda sección de Campamento es Linterna, con creadores emergentes (cerca de 25 en esta edición). Entre los diseñadores emergentes habrá un concurso, con premio en efectivo y la publicación de la pieza en revistas de diseño. La tercera parte del programa consta de actividades académicas, un rubro que en la primera edición contó con cuatro charlas y que ahora duplica la cifra, por el éxito obtenido.

Tanto los diseñadores consolidados como los emergentes estarán exponiendo sus productos a la venta, de 13:00 a 22:00 horas. El espacio permanecerá abierto hasta pasada la medianoche, con música y DJs. Durante toda la jornada habrá venta de comida y bebida, con una programación estelar como los chefs de Pal Real y Caligari el viernes (14:30 y 20:30 horas), la “Experiencia mercado” con Hugo Soto y Jesica Enriquez, ambos de Cosecha Taller (sábado, 14:30 y 20:30 horas).

Entre las actividades estelares del rubro académico están las presentaciones “El Diseño es Político y la Política se Diseña” por What Design Can Do (sábado 2 de febrero) y la conferencia “El diseño en México”, por la curadora Ana Elena Mallet (jueves 31 de enero). Un par de experiencias que se repiten de la edición de 2018 son las rutas: el monero JIS y el arquitecto Mauricio Lara guiarán el recorrido “Que te folle un pez”, saliendo de Café Vago Imperial (Guadalupe Zuno Hernández, núm. 2143), mientras que Jorge Tejeda estará a cargo de la Ruta de la Decadencia, con el lugar de partida por confirmar. Ambas actividades serán el sábado.

La segunda edición de esta feria de diseño albergará la inauguración de Acervo Campamento, una biblioteca itinerante que permitirá a los interesados en el diseño consultar un fondo temático que comenzará con cerca de medio centenar de ejemplares.