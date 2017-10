Buscan mejorar la calidad del Salón de Octubre

Replantear la convocatoria del concurso pictórico Salón de Octubre, es parte de la lectura que se tiene de esta edición a decir de su jurado que, tras dar a conocer a los ganadores de este año, también hicieron observaciones sobre las mejoras que este certamen debe tener para tener mayor calidad en las obras participantes.

Dan Montellano Herrera, artista plástico y representante de los jueces que evaluaron las 144 obras recibidas este año, puntualizó que para elegir a los ganadores se analizaron tópicos como los valores formales de la obra, conocimientos técnicos y aportaciones plásticas, por ejemplo, para así determinar por unanimidad que Paul Lozano es merecedor del primer lugar en la categoría “Artistas con trayectoria” por su pieza “Entre las esperanza y la desesperación”, en tanto que Sidharta Figueroa Rojas lo hizo en la terna de “Jóvenes creadores” por la obra “Mis recuerdos son de otros”.

Con la presencia de Myriam Vachez, secretaria de Cultura Jalisco, la directora del Patronato de Fiestas de Octubre, Martha Venegas, señaló que con esta edición el Salón de Octubre se reafirma como un semillero de artistas teniendo a las tradicionales fiestas de Guadalajara como una plataforma no sólo para propiciar el entretenimiento familiar, sino impulsar espacios de desarrollo y proyección cultural para talentos consagrados y emergentes.

Ganadores #SalóndeOctubre2017



Primer lugar artistas con trayectoria: Paul Lozano



Primer lugar jóvenes creadores: Sidharta Figueroa Rojas pic.twitter.com/FPyCh1MfxT — Cultura Jalisco (@CulturaJalisco) 13 de octubre de 2017

Previo a inaugurar el Salón de Octubre y exhibir públicamente por primera vez las 13 piezas finalistas de las 144 recibidas, Dan Montellano —jurado del Salón de Octubre— resaltó que este certamen pictórico que ofrece un premio económico y exposiciones individuales a los ganadores, es el más antiguo de Jalisco por lo que es importante estudiar a fondo las condiciones del evento y su convocatoria al considerar no óptimas la calidad de las obras concursantes y una baja participación tanto de artistas con trayectoria y nuevos talentos.

“Me da tristeza ver las condiciones en las que hoy se encuentra el Salón de Octubre con muy baja participación y con muy baja calidad en las propuestas inscritas. Es responsabilidad de nosotros los artistas incrementar la calidad de las obras presentadas y así mismo de las autoridades correspondientes poner toda la intención e infraestructura necesaria para llevar acabo el estímulo, promoción y función de este concurso”, expresó Montellano Herrera.

Añadió que la tarea de mejorar los lineamientos del Salón del Octubre es una responsabilidad compartida entre artistas y autoridades culturales desde la motivación y el desarrollo de infraestructuras adecuadas para atraer a más interesados en el crecimiento pictórico del Estado.

“El jurado lamenta la baja participación de los artistas y la escasa propuesta pictórica y recomienda que se realice un análisis de la convocatoria y se revaloren la vocación del concurso basado en la experiencia de este y otros años. Propone que sea dirigido a una sola categoría y revisitar el discurso la pintura actual”.

¡Oficialmente inaugurado el Salón de Octubre 2017! pic.twitter.com/ifvbAfGHQx — Cultura Jalisco (@CulturaJalisco) 13 de octubre de 2017

Considerarán recomendaciones

Ante las observaciones expuestas por el artista plástico y jurado del Salón de Octubre 2017, Joao Rodríguez, director de Museos y Exposiciones de la Secretaria de Cultura Jalisco (SC), comentó que las recomendaciones serán tomadas con atención debida y requerida.

“Sí reconocemos el tiempo, la labor y esfuerzo que hace el jurado por revisar, sabemos que para ellos fue difícil la decisión de seleccionar 13 piezas. Han coincidido los jurados en los últimos dos años en el rigor y el ser estrictos en la selección para provocar la producción artística, ojalá eso funcione”.

Nuevo Talento

Hace apenas tres ediciones que Sidharta Figueroa comenzó a prestar atención al Salón de Octubre, concurso del que sabía eran constantes las polémicas por los resultados y sus participantes, sin embargo, confiando en emprender una carrera artística decidió poner a prueba los conocimientos obtenidos como egresado de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

“Este año decidí que era tiempo de empezar a participar en exposiciones y concursos. Sabía que había mucha polémica pero creo que en estos concursos siempre hay, eso no afectó mi decisión, lo importante es enfrentar la opinión pública, tener un diálogo con el espectador”.

Pasión incansable

Para Paul Lozano la tercera no es la vencida, sino hasta la décimo tercera oportunidad. Tras 13 ocasiones de participar en el Salón de Octubre, finalmente este artista logró ser reconocido en la categoría de “Artistas con trayectoria”, que le valdrá para tener una exposición individual en el Ex Convento del Carmen.

“Quizá exponga lo que he hecho en estos años, mostrar todo lo que hago como fotografía, instalación, video e instalaciones, me gustaría que así conocieran más de mi trabajo. Este cuadro ganador es parte de una serie que estoy haciendo con motivo de mi problema de daltonismo, algunos colores no los percibo”.