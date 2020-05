Buscan descubrir: ¿Qué leen las mujeres?

Un estudio de consumo aplicado a mujeres de argentina señaló que en ese país, las lectoras son nocturnas y que las más voraces son las más jóvenes: tienen entre los 18 y los 25 años. Ellas leen más de cinco libros por mes. O sea, más de un libro por semana. Pero, ¿qué ocurre con las mexicanas o las españolas?

Los datos anteriores son parte de los resultados de la encuesta “Mujeres que leen”, una iniciativa de la editora Trini Vergara, de Entre Editores, quien recientemente lanzó este ejercicio en los dos países más grandes de habla castellana: México y España.

En entrevista vía telefónica desde Argentina, Trini comparte el origen de esta encuesta: “La iniciativa surge a partir de que en Entre Editores tenemos como propósito generar proyectos que sirvan a los editores, a la industria editorial en español. Si bien nace en Argentina tiene un alcance y una proyección a todos los países de habla española, todas nuestras iniciativas tratan de expandirse”.

Tras la experiencia en su país de origen traen ahora la encuesta “a los países más grandes de habla castellana, México y España”. El hecho de concentrarse en las mujeres es “porque nos da mucha curiosidad este mercado que es mayoritario: los editores siempre hemos sabido que el mercado mayoritario en compra y lectura son las mujeres. No es un nicho, es la mayoría”. Este tema colinda con el feminismo, del cual Trini resaltó: “Estamos siendo miradas y mirándonos de una forma nueva. No me refiero a un feminismo militante, pero estamos en la superficie de la mirada pública”.

En cuanto a la lectura, la editora recordó que instancias de gobierno siempre emprenden muchas encuestas, pero con una perspectiva diferente: “El sondeo está hecho con una mirada más privada en el sentido de que pensamos en los editores, buscando mejores libros y cómo ofrecérselos a las lectoras”. Por ello la encuesta revisa también los cambios en la nueva tecnología: “Hace 30 años si queríamos comprar un libro mirábamos el suplemento de cultura, que no era muy completo, o íbamos a la librería, teníamos conversaciones con amigos que leen. No había más maneras de enterarse de que un libro había aparecido. Eso ha cambiado radicalmente: en el transporte público podemos mirar el celular y sin hacer un cambio o tener un plan nos podemos enterar de un libro nuevo que nos puede gustar. La encuesta busca ver cómo ese mecanismo sucede desde la experiencia de las lectoras”. Como ejemplo, Trini recordó cómo ha bajado la recomendación de los libreros (a menos de 10% según los resultados de la encuesta en Argentina).

Otro dato que resaltó Trini de la encuesta de 2019 en su país es la hora del día en que leemos: “De noche. Conversando luego con las encuestadas (han tenido retroalimentación) y sabemos la respuesta: porque a esa hora ya nadie nos molesta. Se nos requiere el día entero como mujeres”.

Este dato del horario “nos ayuda a muchas cosas como los editores: Desde ser amigables con el cuerpo de letra (en la noche no vemos tan bien como en el día), o los formatos muy grandes que en la mesa de noche son un problema”.

Aunque el plan de llevar la encuesta de manera virtual a España y México ya estaba, el momento en que se hace (en contingencia sanitaria, con la industria editorial detenida) sirve también para que los profesionales del libro aprovechen el tiempo en planeación y estrategias a futuro: “En mi opinión el tiempo más valioso es el aprendizaje, mejorar el conocimiento y la información. Una de las herramientas más importantes que tenemos a disposición ahora es el acercamiento y el diálogo con nuestros lectores. En la industria editorial, desde los comienzos, los editores trabajamos apostando a que un libro le va a gustar a una cantidad de personas. Es riesgo, incluso se dice que el talento de un editor se mide por qué tan certero es el ojo del editor. Cómo esa apuesta a ciegas tenía o no éxito. Ese mundo hoy se puede transformar a beneficio de todos”. Frente a los algoritmos (muchas veces equívocos), Entre Editores propone esta encuesta para profundizar mejor en los hábitos de consumo del libro: “Una encuesta así se vuelve precisa, no suficiente por completo, pero sí muy orientadora”, finalizó Trini.

Participa

La encuesta se puede hacer en línea —entreditores.net/mql-encuesta-arg-esp-mex—, con el cierre el próximo 27 de junio. En julio presentarán un informe y análisis de los resultados, para uso de los profesionales del libro (de manera gratuita). En Argentina fueron poco más de cinco mil 200 las participantes: al momento de esta entrevista en México y España la cifra se acercaba a mil encuestadas.

JL