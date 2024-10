El nombre de Bill Gates, cofundador de Microsoft, generalmente es asociado al mundo tecnológico, el éxito empresarial y la prosperidad financiera, sin embargo, pocos se vuelven para mirar la preparación que el filántropo estadounidense tuvo, la cual, comenzó desde la más temprana edad.

Desde su niñez, Bill Gates era un apasionado de la lectura, uno de los hábitos que es reconocido por fortalecer el desarrollo cognitivo, la memoria y la concentración, además de alentar el aprendizaje.

De este modo, el magnate empresarial compartió por medio de su blog, llamado GatesNotes, un libro para fomentar un carácter poderoso en las personas, que los acercará a la cima del éxito.

¿Cuál es el libro que recomienda Bill Gates para ser exitoso?

El libro compartido por el desarrollador de software llegó a ocupar el primer puesto de la lista BestSellers del New York Times, a través de sus páginas, esta obra impulsa la evaluación de las características fundamentales de las personas.

Este se libro se trata de la más reciente publicación de David Brooks, un periodista y columnista especializado en política, titulada "How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen".

De acuerdo con la sinopsis de Amazon, Brooks se inspira en los ejemplos de grandes pensadores y líderes de todo el mundo para explorar, por medio de la lucha interna y una conciencia plena de sus propias limitaciones, cómo han construido un carácter interior fuerte. De esta forma, el libro ofrece al lector la oportunidad de repensar sus prioridades para construir una vida poderosa.

Bill Gates señala en su publicación que la lectura de este libro lo llevó a reflexionar sobre sus limitantes y prioridades de una forma que no lo había hecho antes. La lectura promueve encontrar el balance entre los principios de una persona y la creatividad e innovación, además de la toma de riesgos.

El empresario detalló que su parte favorita del libro fue cuestionar "¿En qué medida mis talentos y mi profunda alegría satisfacen la profunda necesidad del mundo?", lo que lo llevó a concluir que debemos prestar más atención a nuestros vecinos y a la gente que nos rodea.

