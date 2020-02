Bailarás al ritmo de los "Juegos peligrosos"

James Keegan conserva en casa de sus padres la portada del periódico tapatío de hace 15 años: el bailarín actuó como principal en el show inaugural del Teatro Diana. James llevaba dos años dentro de Lord of the Dance, y desde entonces ha girado por el mundo con la compañía, con varias visitas a Jalisco. Este 15 de febrero vuelve el espectáculo de danza irlandesa, ahora al Auditorio Telmex con dos funciones para presentar “Dangerous Games” (“Juegos peligrosos”).

Junto a James, de nuevo en la ciudad se presentará Luis Sánchez, bailarín tapatío y único latinoamericano en la compañía.

Lo que llevó a Luis a estudiar danza irlandesa fue su principal característica sonora: “Me llamó la atención la conexión entre la música y los taps, es una danza percusiva. Hay una conexión de los bailarines al bailar, con la precisión al ejecutar: eso fue lo que me envolvió”. Esto sucedió cuando tenía 12 años, al ver una función de Lord of the Dance: “Desde ahí me enamoré de la danza irlandesa. No había escuelas de danza irlandesa en México y me fui a Irlanda”, comentó en entrevista.

Tras años de estudio Luis comenzó su carrera profesional, colaborando con varias compañías: con Lord of the Dance lleva dos años y medio, sumándose en varias giras. Al mismo tiempo promociona la danza irlandesa con su escuela, el Mexican Institute Of Irish Dance. Allí da clases y comparte su conocimiento de este arte.

Esta será la segunda gira en la que se presente en Guadalajara: “Es increíble. Es cumplir un ciclo, un sueño que me propuse hacer muchos años.

Ahora lo vuelvo a hacer en el mismo Auditorio Telmex”. Durante este lapso ha “trabajado con muchas compañías, capacitándome, perfeccionando la coreografía, incrementando el nivel”, comentó.

La promotora Edith Fiszman (de Organización ORT de México IAP) recordó que este par de funciones sirven para apoyar a poblaciones de escasos recursos, vocación de la organización. El regreso a México de Lord of the Dance también incluye Ciudad de México, Monterrey y Querétaro.

Con 30 bailarines en escena, dos músicos y una acróbata, esta producción continúa el legado de Michael Flatley, fundador de la compañía hace 25 años. James resaltó la evolución que han tenido los shows de Lord of the Dance, que han crecido en su calidad artística y los recursos tecnológicos que tienen. “Bailes más rápidos y potentes que continúan la tradición de la danza irlandesa, luces LED y un espectáculo mayor es lo que verán los asistentes”, adelantó James.

Mary Mirisola actúa y baila también en “Dangerous Games”. Mary lleva tres años en Lord of the Dance. De las participaciones de las mujeres, Mary comentó que la historia cuenta con dos personajes femeninos: uno elegante y sutil frente a otro más agresivo pero también con elegancia en sus pasos: “Es el bien contra el mal, interpreto el lado obscuro”.

Para James es un gusto recibir nuevos integrantes a Lord of the Dance, como Mary y Luis, para guiarlos en su carrera: “No es solo las rutinas, hay que conocer al público y lo que esperan ver. Cuando uno se imagina sentado entre el público con altas expectativas podemos sacar lo mejor de nosotros”. En su caso James entró a los 17 años: “Horas y horas de práctica, 10 horas al día. A veces lesiones, pero hay que seguir el sueño. Presentarnos aquí con teatros llenos o en el Auditorio Nacional hacen que valga la pena”, finalizó.

ASISTE

“Dangerous Games” de Lord of the Dance, sábado 15 de febrero, Auditorio Telmex (17:00 y 20:30 horas). Boletos de 250 pesos a mil 890 pesos.

JL