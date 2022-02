Aurelio López Rocha presenta su colección en el GDL ART WKND

Como uno de los espacios que abrirán sus puertas con un evento especial durante GDL ART WKND, que se celebra este fin de semana en la ciudad, destaca la invitación a recorrer “Alma Colectiva”, parte de la colección de arte que por cuatro décadas han ido conformando Aurelio López Rocha y ‘Pepis’ Martínez (hoy en día también participan sus hijos en este proceso); la inauguración de esta muestra -curada por Rubén Méndez- será en Kasa Capital (San Felipe 876), la tarde de hoy jueves 3 de febrero.

"Space with sunlight" (2020). Pieza de Sun-tae Hwang (Corea); es una impresión de pintura y pigmento sobre acrílico con luz trasera de LED (122 x172 x 4 cm). El Informador/ G. Gallo

Ubicada en el barrio de la Capilla de Jesús, en el centro tapatío, Kasa Capital es punto de encuentro artístico y cultural, un sitio en el que no sólo se alberga la mayor parte de la colección de arte “Alma Colectiva”, también hay una colección de autos, dos bibliotecas familiares y es sede de las oficinas de una compañía cervecera artesanal.

En entrevista con EL INFORMADOR, Aurelio López Rocha comenta que la colección “ha sido un tema familiar para mí, para mi esposa y ahora para mis hijos; comenzamos hace poco más de 40 años, con la idea de adquirir ‘algo’ para enriquecer el espacio de casa. Lo hemos disfrutado mucho y ha sido un viaje y una experiencia fantástica, sobre todo por conocer y estar en contacto con gente que piensa diferente, que se atreve y que, como creadores en activo, viven en el mismo mundo que nosotros y reaccionan de acuerdo con su sensibilidad a todas las contradicciones de ese mundo que se mueve tan rápido”.

El empresario anota que “nuestra colección se enfoca en el arte contemporáneo, a la vanguardia se podría decir, con una apertura total, sin prejuicios, con una lectura muy personal y, diría yo, familiar; de ahí que su nombre sea ‘Alma Colectiva’. Ahora, aquí Kasa Capital es la sede de la colección pero también el refugio de una serie de pasiones: una es el arte contemporáneo, otra los autos y otra mi biblioteca (y muy pronto la de mi padre). Es un espacio familiar y no lucrativo, que se compartirá este martes con aquellos que deseen apreciar las piezas, las de reciente adquisición y otras que se adquirieron hace más de 30 años”.

Una sensibilidad particular

En cuanto a cómo elegir una pieza, en lo particular, refiere López Rocha, “hemos pasado por un proceso de formación, y hemos tenido colaboradores muy importantes para nosotros y nuestra pasión, como Carlos Ashida, que nos nutrió y acercó a galeristas, artistas, a visitar estudios; ¿y qué sucedió? Que a base de ver y ver y ver uno desarrolla una sensibilidad particular, como familia no lo intelectualizamos, eso lo dejamos para los críticos y analistas, en nosotros es simplemente la reacción y el gusto por algo que, al verlo, emociona o conmueve”.

"Problemas con el modernismo" (2020). Obra de Cynthia Gutiérrez, un busto sobre pedestal inclinado en color blanco, elaborado con fibra de vidrio, panel de media densidad (MDF) y pintura (180 x 84.3 x 41 cm). El Informador/ G. Gallo

Sobre la relación con los artistas, asegura el coleccionista que es “muy enriquecedora. De hecho -y creo que esto lo comparten mi esposa e hijos- pienso que la gente más inteligente que conozco está en el mundo del arte. Pienso que existe una gran conexión entre el artista y el emprendedor, se trata de crear y en esto, platicar con ellos, entenderlos, comprender sus emociones, motivaciones, conflictos y alegrías, es enriquecedor e ilustrativo”.

“Por supuesto, hubo un tiempo en el que no fuimos muy activos en el coleccionismo”, detalla el empresario, “pero no era difícil que vinieran los artistas a la ciudad, desde cualquier parte del mundo, se organizaban reuniones. En un principio, la que fue nuestra casa, donde estuvo primero la colección, estuvo abierta siempre para cualquier galero, curador o curioso interesado en el arte”.

En un momento en el que la promoción del coleccionismo es tarea fundamental para creadores y profesionales del mundo del arte, López Rocha no ve esto como “área de oportunidad”, es claro al decir que “en algún momento tuvimos que vender, por determinadas razones, lo que me dolió profundamente, pero el factor económico, creo, lo único que nos dice es que el arte se ha vuelto muy caro. Artistas muy importantes ahora registran precios muy elevados por su trabajo, pero se comprende, hay personas más informadas y con mayores recursos, más que aquellos que llegan por moda o por esnobismo”.

Explica que “para el coleccionista serio esto es una pasión y si alguna vez se ve conminado a vender, podrá quizá tener buenos rendimientos, pero no se trata de eso, cuando uno empieza a ver esto como una inversión, deja de tener el ojo y de reaccionar como es debido. Una obra a mí me importa porque me gusta, porque la quiero ver, disfrutar y compartir, el valor económico no es un tema que me preocupe”.

Arte. “Jesus is coming II” (2012) de Paul Winstanley (óleo sobre lino/ 188 x136 cm). Especial

Para López Rocha es imposible determinar “una obra preferida” entre las que integran su colección porque “son muchísimas, hay algunas que están con nosotros desde hace décadas y marcaron este proceso, se adquirieron para la casa y a pesar de ser piezas difíciles determinaron un compromiso de coleccionista serio, el que se atreve a convivir con obras que para otros no son algo sencillo”.

LO BÁSICO

No te lo pierdas

“Alma Colectiva”

•Curaduría: Rubén Méndez.

•Inauguración: hoy 3 de febrero (visitas viernes y sábado).

•Horario: 15:00 a 19:00 horas.

•Sede: Kasa Capital (San Felipe 876/ Centro GDL).

•Artistas (in situ): Ariana Díaz, Ramiro Ávila, Ana Paula Santana, Luci Rod, Lino Vite, César Castillo, Mónica Leyva, Leonardo Ascencio, María José Petersen e Hiram Constantino.

El Informador/ G. Gallo

Piezas destacadas

• “Jesus is coming II” (2012)/ Paul Winstanley (óleo sobre lino/ 188 x136 cm). “Esta pieza la correteé por año y medio; donde la vi no la tenían físicamente y les dije que me avisaran si la vendían. Tiempo después la compré”, señaló López Rocha.

• Sin título (1992)/ Germán Venegas (talla en madera y triplay/ Políptico en cuatro paneles/ 244 x 488 cm). “Es una pieza fuerte, agresiva. Alguien que alguna vez visitó mi casa -donde estuvo originalmente- me preguntó si no nos daba miedo, pero es una talla en madera muy grande y muy paseada, porque ha viajado a numerosas exposiciones del artista, en todo el país y el extranjero. Pero fue un salto para nosotros; por su impacto, por su formato y porque me enseñó que podía convivir con ella (desde hace casi 30 años)”, indicó.

MQ