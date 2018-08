Artista francés utiliza símbolos mexicanos para representar su arte

Muerte, calaveras, lucha libre y rostros de Frida Kahlo son algunos de los símbolos mexicanos que forman parte del nuevo trabajo del artista francés Valérian Lenud, quien plasma con aerosol su arte pop y urbano para rendir un tributo a México.

“Lo que más me gusta es la gente, a mí me ha sorprendido la alegría que tienen, su folclor y todas esas cosas tan características como la lucha libre o el Día de Muertos”

Sonriente, muy relajado y con ganas de platicar con todo aquel que desee preguntar por su trabajo, el joven de 28 años y quien ha viajado por el mundo para rescatar los símbolos de cada país, asegura que en México no sólo encontró un hogar, sino también color y alegría.

“A pesar de todos los problemas que hay en este país siempre lo que más me gusta es la gente, a mí me ha sorprendido la alegría que tienen, su folclor y todas esas cosas tan características como la lucha libre o el Día de Muertos y quise representar toda esa alegría con los colores vivos, porque así lo percibo”.

Sentado al centro de la galería Carré D'Artistes en la colonia Polanco y a unos días de presentar en ese mismo lugar la exposición “Querido México” cuenta que desde los ocho años de edad pintaba con su padre y que hasta los 18 años comenzó de manera autodidacta.

Así, cuenta, después de viajar como “mochilero” por Latinoamérica y Asia decidió estudiar y adentrarse al arte pop y al arte urbano, donde comenzó a pegar pequeñas piezas o fotografiar los íconos más populares de cada país.

"Lo que queremos es involucrar a la gente y también a nivel educación, que los niños vean que no sólo hay grafitis, sino que también podemos hacer obras padres”

“Soy muy activo, nunca me ha gustado estar en un sólo lugar, siempre me ha gustado moverme. Por eso en mi trabajo uso de todo: pintura acrílica, madera, plantillas, pequeños cuadros hasta murales, aunque lo que más me define es el aerosol.

En México tampoco se ha quedado quieto y a lo largo de cinco años ha recorrido 19 estados de la República, donde ha realizado trabajos de impacto social con el colectivo Tomate, donde acude a zonas de pobreza y de conflicto para pintar las fachadas de las casas como lo ha hecho en las zonas centro de ciudades como Culiacán, Saltillo o Zacatecas.

“La idea no sólo es pintar por pintar, lo que queremos es involucrar a la gente y también a nivel educación, que los niños vean que no sólo hay grafitis, sino que también podemos hacer obras padres”.

Con un fluido español confiesa que las culturas que más lo han impactado en el mundo son las de la India y México, esta última tanto que ha decidido vivir en el país.

“La serie que voy a presentar es como mi tributo a México, amo México, toda la gente que me conoce sabe que así es y por eso me instalé aquí, quiero seguir viajando, pero quiero siempre regresar a un hogar aquí”.

La serie “Querido México” posee 40 piezas de la cuales 20 serán exhibidas en la inauguración programada para el próximo 25 de agosto en Carré D'Artistes, para después de seis meses dar paso a las distintas franquicias de la galería en el país y el mundo.

