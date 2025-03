Todo está listo para que este sábado 29 de marzo se lleve a cabo la edición 36 del Art Fest, en las instalaciones de The American School Foundation of Guadalajara —organizador del evento—. Con más de tres décadas de historia, este festival se ha convertido en un punto de encuentro para artistas, estudiantes y familias que buscan sumergirse en el mundo del arte a través de exposiciones, talleres y actividades interactivas.

Ayer, durante la presentación de las actividades del encuentro, Gabriela Castañeda, coordinadora del evento, destacó la evolución del festival y los elementos novedosos de esta edición.

“Cada año es diferente y este no fue la excepción. Este año, una de las características más importantes es que vamos a tener la subasta dentro del festival. Será con obra de los alumnos de la clase avanzada de arte, quienes ya han participado en ediciones anteriores, pero en subastas externas. Ahora, hemos decidido que sólo su obra esté expuesta”.

Además, la subasta incluirá una pieza especial intervenida por el artista homenajeado, Miguel Ángel Martín del Campo, en colaboración con estudiantes de primaria. Lo recaudado por esta obra será destinado al Organismo de Nutrición Infantil A.C. (ONI).

El festival no sólo es una exhibición, sino una experiencia completa con más de 45 artistas presentando su obra, espectáculos de música y danza, y talleres para niños y adultos en disciplinas como cerámica y barro.

“Es una oportunidad para disfrutar de un día lleno de arte y participar en actividades creativas. La subasta se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde dentro del festival, con registro previo. Además, la entrada es completamente gratuita”, agregó Castañeda.

Cabe señalar que este año, la subasta contará con 17 piezas creadas exclusivamente por mujeres. El registro estará abierto de 2:00 a 3:00 p.m., y la subasta se realizará de 3:00 a 4:00 p.m. Como incentivo especial, quienes participen podrán entrar en la rifa de la pieza “Esperanza”, una obra del maestro Martín del Campo.

Una experiencia perfecta

El Art Fest 2025 rendirá un homenaje al artista Miguel Ángel Martín del Campo, quien compartió su experiencia tras haber trabajado con los alumnos del colegio.

“Para mí siempre es un reto. Es un honor, algo que me da mucha felicidad. En esta ocasión, el desafío fue trabajar con otros maestros y con alumnos de diferentes edades. No es lo mismo enseñar a un niño de cuatro años que a un adolescente de 14 o 15. Fue una combinación perfecta entre organizadores, maestros y alumnos. Me gusta que los proyectos sean como una bola de nieve, que crezcan y que los frutos de la experiencia se queden en quienes participaron”.

El artista explicó que trabajó con los estudiantes en diversos proyectos colaborativos. Con los más pequeños, realizaron grabados sobre papel, mientras que los de primaria crearon un collage con dibujos de ajolotes, tema central de los talleres artísticos. Los alumnos avanzados, por su parte, desarrollaron piezas en cerámica.

Encuentro con el arte

Art Fest: la cita es este sábado 29 de marzo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., en The American School Foundation of Guadalajara -C. Colomos 2300, Italia Providencia, Guadalajara-. La entrada es libre y está abierta a todo el público.

CT