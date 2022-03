Ayer culminó la edición 2022 del encuentro multidisciplinario Art Fest con numerosos eventos

Con su larga tradición como promotor de la cultura, The American School Foundation of Guadalajara A.C. celebró este fin de semana la edición 33 de su tradicional Art Fest con una subasta la noche del viernes 4 de marzo y, ayer sábado 5, un festival artístico en el que hubo de todo: exhibiciones de arte, conferencias, reconocimientos, actuaciones musicales y talleres dirigidos a niños y adolescentes.

Por lo que toca a la subasta, se llevó a cabo de 19:00 a 23:00 horas en WeWork Américas y contó con el artista José Parra como martillero; las obras en puja fueron 54, de artistas como Ismael Vargas, Carlos Larracilla, Ricky Granna, Indira Castellón, Paulina Goca e Irma Laura Casarín, por citar sólo algunos.

Gran cantidad de actividades

Por otra parte, el Festival de Arte de ayer dio inicio a las 11:00 de la mañana en las instalaciones del propio colegio; se dispuso para ello un área de mesas para descanso y consumo de alimentos y, de igual forma, un espacio para la muestra de arte plástico producido por estudiantes y algunos stands con el trabajo de diversos artistas invitados.

Durante la ceremonia de inauguración, a las 14:45 horas, el presidente de The American School Foundation AC, David McGrath, destacó la labor de quienes participan en la organización de este festival y aseguró que si tuviéramos más artistas “tendríamos un mundo mejor, con más paz, más empatía, más calidad humana. Porque son los artistas quienes nos recuerdan que somos humanos, que debemos vivir con amor y respeto por los demás”.

De esta forma, se entregó un reconocimiento a los artistas urbanos Adry del Rocío (que no estuvo presente), Trepo Parker y Enrique Chiu; sobre el homenaje, éste último comentó: “Nos tocó trabajar desde ayer con niños y jóvenes, lo importante es que escuelas realicen actividades culturales como ésta; además, al invitarte reconocen tu labor y el aporte que se hace a nivel educativo”.

Asimismo, en los dos días de labores, Chiu trabajó con alumnos en la elaboración de dos murales; en este sentido, destacó que se enfoca —al trabajar con infantes, entre los 5 y 12 años de edad— “en el desarrollo psicológico, cultural y emocional para su mejor crecimiento, además es algo muy divertido, me he dedicado por años a esto y he dado cientos de talleres en todo el país, por eso el tema es importante en este país y tratarlo a través del arte”.

Conferencia y cierre

Después, aunque hubo cambio de horario, se realizó la conferencia “Building Science”, por parte del Arq. Jorge López de Obeso, presidente del Concejo de EOSIS, organismo a cargo del evento en el Nuevo Campus de la institución. Dijo el arquitecto que el “edificio busca su certificación LEED y está por conseguirla; con lo que se persiguen beneficios sociales y ambientales para quienes habitan el espacio, y económicos al ahorrar costos operativos, a lo que se suman las mejores condiciones de salud para los estudiantes”.

Así, “Building Science” es la denominación para los edificios que siguen esta metodología “y utilizan elementos pasivos para ahorrar energía, elementos con los que se logra el menor consumo energético y, para esta época, de prevención de contagios, por su alta calidad de aire (hay sensores de iluminación y de CO2). Se trata de un edificio de alto desempeño”.

Finalmente, tras un ensamble de canciones —temas de películas— con fondo interactivo 3D en pantalla de fondo, a eso siguió la presentación del talento musical estudiantil. La asistencia fue numerosa, sobre todo de familias de los estudiantes que se dieron cita en las instalaciones de la escuela para disfrutar de las actividades.