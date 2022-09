El célebre listado “breve” de libros finalistas para el premio literario Booker Prize de este año ha sido dado a conocer, esto luego de que un panel de jurados se dio a la tarea de reducir la lista “extensa” de 13 libros que fue revelada hace algunos meses, para que quedara en los siguientes seis títulos: ‘Glory’, de NoViolet Bulawayo; ‘Small Things Like These’, de Claire Keegan; ‘The Trees’, de Percival Everett; ‘The Seven Moons of Maali Almeida’, de Shehan Karunatilaka; ‘Oh William!’, de Elizabeth Strout, y ‘Treacle Walker’, de Alan Garner.

El anuncio de la lista breve se hizo ayer martes 6 de septiembre, en vivo, desde el Pabellón Serpentine de Londres; el presidente del jurado del Booker Prize, Neil MacGregor, afirmó que en su labor son “completamente libres para ejercer su propio criterio”, pero que estuvieron buscando autores capaces “de crear un mundo, un mundo imaginario que podamos sentir como nuestro”. Así, en los seis libros, dijo, “algo momentáneo acontece a un individuo o a una sociedad. De ese modo se dan cuenta de lo que son y lo que pueden ser”.

Con todo, no evitó bromear al decir que los seis títulos elegidos “tampoco son tan extensos” y, además, exhiben una “gran edición”. El resto del jurado estuvo integrado por la académica y comunicadora Shahidha Bari; la historiadora Helen Castor; el novelista y crítico M. John Harrison; y el novelista, poeta y docente Alain Mabanckou.

Tanto la lista breve como la extensa son fruto de una selección que parte de 169 novelas publicadas entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, y son propuestas por los editores. El premio Booker Prize está abierto a obras de escritores de cualquier nacionalidad, escritas en inglés y publicadas en el Reino Unido o Irlanda.

Cada uno de los autores de la lista breve, receive dos mil 500 libras (cerca de 3 mil dólares estadunidenses) y una edición especial de su libro. Para el ganador absoluto —que se anunciará el 17 de octubre próximo— el premio será de 50 mil libras (poco menos de 60 mil dólares).

Este año, los organizadores del Booker Prize han desarrollado paralelamente un concurso para clubes del libro en todo el Reino Unido. Gaby Wood, directora de la Fundación Booker Prize dijo que entre los seis seleccionados se asignará a cada lugar uno de los libros de la lista breve, para que se promocione su lectura y reseñas en redes sociales. Los miembros del club ganador tendrán la posibilidad de asistir a la ceremonia de anuncio del ganador del Booker Prize, en octubre.

