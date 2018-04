Anuncian ganadores del Pulitzer 2018

Este lunes fueron anunciados los ganadores del Premio Pulitzer 2018, galardones que reconocen los logros en periodismo, literatura y la composición musical.

En el campo de ficción, el novelista Andrew Sean Greer fue el ganador del Pulitzer por su obra "Less", un libro generoso, musical en su prosa y expansivo en su estructura y distancia, acerca envejecer y la naturaleza esencial del amor, informó el premio a través de su página web.

En el campo de drama, Cost of living fue la obra de Martyna Majok que recibió el Pulitzer al ser un honesto y trabajo original que invita a las audiencias a examinar diversas percepciones de privilegios y conexión humana a través de personas que no concuerdan.

Jack E. Davis recibió el Pulitzer en historia por su obra The Gulf: The Making of an American Sea, una historia del Golfo de México que atrae la atención al décimo cuerpo de agua más grande del planeta y que es uno de los ecosistemas marinos más diversos y productivos del planeta.

Por su biografía Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder, Caroline Fraser se hizo merecedora al Pulitzer. Su libro es una investigación profunda y un escrito elegante sobre Laura Ingalls Wilder, autora de la serie Little house of the Prairie, que describe cómo Wilder transformó su historia de pobreza y fracaso familiar en una inspiradora historia de autosuficiencia y perseverancia.

El Pulitzer de poesía fue para Frank Bidar por Half-light: Collected Poems 1965-2016, un volumen de ambición flexible y alcance notable que mezcla largos poemas dramáticos con letras elípticas cortas, construyendo sobre la mitología clásica y reinventando formas de deseos que desafían las normas sociales.

James Forman Jr., por su obra Locking up our own: crime and punishment in black America, recibió el Pulitzer en no ficción. Su obra es un análisis de las raíces históricas de la justicia penal contemporánea en los Estados Unidos.

