Antonio Helguera recibiré el Premio de Caricatura La Catrina

Convertido en uno de los eventos más divertidos y que mayor público atraen durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Homenaje de Caricatura La Catrina ya tiene nuevo galardonado: Antonio Helguera, que se ha desempeñado en diversos medios como uno de los caricaturistas más incisivos en su género.



El premio consiste en una escultura de la Catrina, en bronce, “que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés (libre versión de la célebre Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada)”, y es entregado en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, desde el año 2002. La entrega del galardón clausura el encuentro y es, también, una de las actividades finales de la FIL.



Helguera, formado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, comenzó sus trazos hace más de tres décadas en el periódico El Día. Ha pasado por las redacciones de Siempre!, y es habitual en La Jornada y el semanario Proceso. La trayectoria de Helguera, como firma, ha sido ya reconocida por el gremio dedicado al periodismo, pues en 1996 y el 2002, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de caricatura.



En el ámbito editorial, ha publicado libros como “El sexenio me da risa”, “El sexenio ya no me da risa”, “El sexenio me da pena” y “El sexenio se me hace chiquito”, además de ser coeditor de las revistas El Chahuistle y El Chamuco, ambas dedicadas a la caricatura política corte satírico.



El galardón



El Homenaje La Catrina se otorga a los destacados caricaturistas que durante su trayectoria han trascendido con su trabajo mediante la imagen que confronta, y que inminentemente los vuelve maestros de las nuevas generaciones, ejemplos a seguir que con su trabajo se quedarán en la memoria colectiva impulsando el oficio. La escultura ha sido entregada a caricaturistas de la talla de Gabriel Vargas o Eduardo del Río, por ejemplo.

Los premiados