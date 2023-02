Ángela Gurría, la mujer que esculpió la igualdad

Ángela Gurría, la celebrada escultora mexicana, falleció a los 93 años, informó ayer el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“En acuerdo con su familia, la Secretaría de Cultura y el INBAL rendirán un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes; además, para 2024, el Museo del Palacio de Bellas Artes prepara una exposición retrospectiva de su obra”, dio a conocer el Instituto a través de sus redes sociales.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y recintos e instituciones como la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional de Creadores, el Centro Nacional de las Artes, el Museo Nacional de la Estampa, la Casa-Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo Federico Silva y el Museo de Arte e Historia de Guanajuato -donde se presentó “Ángela Gurría. Segunda naturaleza”, la última exposición en vida de la escultora- lamentaron su fallecimiento.

“Era una de las escultoras modernas más destacadas. Innovó tanto en la escultura de pequeño y mediano formato, así como en la escultura urbana y en la integrada a la arquitectura”, dijo Daniel Garza Usabiaga, el curador de la muestra “Ángela Gurría. Segunda naturaleza”.

“Sin duda, deja un gran legado en el ámbito artístico, al pensar en torno a la escultura monumental y su relación con el espacio público, la ciudad y la ciudadanía”, comentó Teófilo Cohen, socio de la galería Proyectos Monclova, que representaba a la escultora.

Sobre la artista

Gurría nació en la Ciudad de México, en 1929. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue después que comenzó a hacer escultura de forma autodidacta. Con el tiempo, se convirtió en discípula de los artistas Germán Cueto, Mario Zamora y Abraham González.

Su primera exposición en solitario fue en la Galería Diana, en 1959. Desde entonces no se detuvo y exhibió en recintos como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, la Casa del Lago, el Museo Pape de Monclova, Coahuila y el Museo de Arte de Zapopan, Jalisco.

Pero el reconocimiento a la obra de Gurría no ocurrió de la noche a la mañana.

“A inicios de su carrera, Angela Gurría tuvo que usar un seudónimo masculino (‘Alberto Urías’) lo que nos da cuenta de las dificultades que experimentó para poder ejercer su trabajo”, recordó Cohen. Gurría fue una pionera al ser la primera mujer que entró a la Academia de las Artes de México, donde fue académica honoraria. Su ingreso fue el 5 de septiembre de 1974 y a la ceremonia asistieron los artistas Juan O'Gorman y Federico Canessi.

“Con el tiempo he logrado entender, a través de la creación, que el artista siempre ha sido una voluntad de ser, que se expresa en el seno y mediante la vida de una colectividad. Por ello, he aprendido, que crear no es estar por encima de los hombres, sino entre ellos. Llegar a esta convicción, no ha sido fácil, pero he de reconocer que tampoco ha sido extraordinariamente complicado”, declaró en su discurso de ingreso. Su obra está conformada por más de 30 esculturas que se encuentran distribuidas a lo largo del país. Entre las más destacadas están “Señales”, que se puede ver en la Ruta de la Amistad, serie de esculturas realizadas por artistas internacionales en el marco de los Juegos Olímpicos de México de 1968.



CT