Anabella Pareja Robinson y sus sesiones fantasmas

Anabella Pareja Robinson estará en Guadalajara presentando “Sesiones fantasmas”, compuesta de dos funciones: “La Masterpiece” y “El desierto”. La primera la estrenó el año pasado, y surge a partir de la corriente filosófica contraria al antropocentrismo.

La bailarina cuenta más acerca de su interés por dicha teoría, así como el contenido de ambas piezas: “‘La Masterpiece’ tiene que ver con un interés en el cuestionamiento del protagonismo del ser humano. Comencé a leer esta filosofía, entonces provocó que me interesaran mucho los objetos, y verlos de una manera distinta, entonces me planteé cómo yo en escena podría no ser la protagonista”.

Así, Pareja buscó objetos por la ciudad para incluirlos en su puesta en escena, “hay plásticos, madera… trabajo con ellos, trato de que éstos sean los protagonistas de la obra”. Una vez seleccionados los materiales-objetos, el laboratorio comenzó para la bailarina:

“Me metí al espacio a investigar la fisicalidad (sic) de los objetos. Trato de mantener el laboratorio en la puesta en escena, más que el resultado. Por esto juego con el nombre de pieza maestra, porque no tiene nada de eso, sino que más bien trato de dar este espacio de algo que se está construyendo en el momento; por más que no esté improvisado”.

Mientras que la otra pieza, “El desierto”, es la consecuencia de la primera y será la primera vez que la presente en función. En esta puesta en escena veremos a la bailarina en escena “trabajando con el puro cuerpo, bailo todo el tiempo, hay música repetitiva”.

“La Masterpiece” se presenta el sábado 28 de octubre a las 20:00 horas, el 29 es turno de “El desierto” a las 18:00 horas en el Laboratorio de Artes Variedades. La entrada es libre con boleto que se entrega en el recinto de 10:00 a 14:00 horas.