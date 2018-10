Ana Coello encuentra luz en la oscuridad

La autora Ana Coello, quien radica en Guadalajara, se encuentra promoviendo su reciente libro “Luna”, que pertenece a la saga “En la oscuridad”, donde sus personajes centrales son “Sara” y “Luca”, dos jóvenes adolescentes que están por cumplir 18 años con una gama de sentimientos que página a página involucran a sus lectores en una peligrosa y álgida novela romántica.

Esta historia que mantiene inquietante a su audiencia fiel de sus redes sociales personales y de la plataforma Wattpad, en la que la autora tiene más de 500 mil seguidores, es publicada por el sello B de Blok de Penguin Random House y está disponible en todas las librerías.

La escritora, en entrevista, comenta la pasión que sus letras han despertado en sus lectores: “Estoy muy emocionada con la aceptación. Ya me están pidiendo el segundo libro, me buscan llorando porque se quedan clavados con el primero y me dicen que cómo es posible que deje así las cosas”.

Narrativas inesperadas

Además, mantiene la emoción tanto en la red social como en los libros físicos: “Yo estas historias en general las comparto antes en Wattpad, donde tengo todos los inéditos, y mis lectoras ya habían leído el inédito, pero como cambié tantas cosas, no se lo esperaron y cuando sale la historia se quedaron (preguntando) qué iba a pasar, porque nada más habían tenido acceso al primer libro, ahora el segundo es completamente nuevo, nadie sabe lo que viene y ya me lo están pide y pide”.

A inicios del 2019 se publica “Sombras”, la continuación de la saga, aunque quedará pendiente el lanzamiento de “Fuego”. “Yo intento casi siempre tener una idea en mente, pero en el caso específico de esta trilogía, yo me senté sin ninguna, y me permití que saliera. Hago una especie de esquema en mis historias de las cosas más importantes que pueden llegar a pasar y tengo clara gran parte de la historia, y si no, me siento y voy permitiendo que vayan pasando las cosas. En el caso de ‘En la oscuridad’ escribí los tres libros de jalón y fue lo que salió, de repente me di cuenta que creé un mundo nuevo con seres nuevos, no planee a ‘Sara’ ni a ‘Luca’, todo fue sucediendo”.

Busqué una situación irreal que se planteara en una real, que cuando alguien la lea, diga que le puede pasar

De estas tramas, “Luna” se posiciona como una de las favoritas de la propia autora: “Esta historia es de mis preferidas, de las más complejas, de las que más me han costado trabajo y que más he disfrutado hacer. Cuando yo hablaba de esta historia, que me daba un poquito de miedo compartirla porque es un subgénero distinto al que tengo acostumbradas (a sus lectoras), pues les decía que tenía la historia hecha; entonces, ya sabían, de ‘En la oscuridad’ y de ‘Luna’ atraje a otro tipo de público y están emocionadas porque saben que hay más”.

Personajes genuinos y valientes

“Sara” y “Luca” le han cambiado la vida a Ana, han adquirido vida propia y se han vuelto muy cercanos a los lectores que siguen sus pasos. “Son personajes de los que me siento bien orgullosa porque logré perfilarlos muy bien, son genuinos, valientes, fuertes, muy humanizados y sentimentales porque están pasando por esa etapa de los 18 años, están en la adolescencia, pero en diferentes territorios y es una etapa que a mí me gusta mucho y me dejaron una gran enseñanza, porque pese al miedo y a lo desconocido, se enfrentaron y entendieron que no siempre lo desconocido es malo aunque le tengas miedo. Esa parte me gusta mucho porque así ha sido mi vida en muchas cosas”.

Con respecto a ello, la analogía de la oscuridad es el hilo conductor de la trama: en las tinieblas, muchos encuentran la luz. “Busqué una situación irreal que se planteara en una real, que cuando alguien la lea, diga que le puede pasar, también me planteé no asumir las cosas nada más porque sí; fue buscar cuestionar, teniendo miedos, enfrentando y dudando, me parece que esas son cosas muy importantes en la historia”, subraya Ana.

Sinopsis

Para “Sara” nada volvió a ser lo mismo desde la muerte de su madre, y si esto no bastara, tiene que mudarse a una nueva ciudad, incluso otro país. Ella quiere escapar de todo lo que la aflige, y cuando menos se lo espera, aparecen en su nueva escuela tres alumnos desconcertantes, uno de ellos, “Luca”, quien le genera emociones desconcertantes.