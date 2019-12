Ami revela sus secretos

El YouTuber colombiano Ami, llegó, ayer, al último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su segundo libro “El diario secreto de Ami”, mismo que también es interactivo, porque permite que el niño que lo obtenga, también vaya desarrollando el suyo, escribiendo sus reflexiones y pensamientos; inclusive, que haga su propio meme.

“Este libro es muy divertido porque puede ser para mis seguidores como para las personas que no me conozcan. Para mis seguidores hay partes de mi vida, porque sí presento mi diario secreto real, cuando era pequeño tenía uno, desde el 2001 uno más o menos y en el 2009 dejé de escribirlo, cuando ya había entrado a la adolescencia; luego, lo volví a encontrar y me dije: “¡Esto está increíble!”

Es un flashback, son aventuras de mi vida que obviamente uno ya no se acuerda”.

En el libro, por ejemplo, Ami incluye su árbol genealógico o aspectos de su país Colombia para que sus fans conozcan su cultura, además de fotos muy personales, como la de su primer beso con su primera novia, “nadie sabe que existe en internet o cómo fue”, así que para los admiradores este libro será un tesoro muy valioso.

“Y para la gente que de pronto no me conoce, el libro trae muchas actividades interactivas como de diario secreto para que los niños puedan volar con su imaginación. Al final es para que tengan su propio diario y exploren este sentimiento que yo tuve, de que encontrarlo tras nueve años lo vean y digan: “¡Qué chévere o qué pena!”.

Para el YouTuber es interesante que los niños que lo siguen, a través de este libro se den cuenta cómo era la infancia años atrás cuando todavía no estaba el auge del mundo digital como ahora: “Yo aconsejo en este texto además, que los secretos no hay que contárselos a todo el mundo, no hay que confiar en todos, porque un libro secreto es para ti, que nadie lo lea y no se lo prestes a nadie”.

Además, Ami está muy contento de conectar con su público mexicano, dice que cuando ha tenido la oportunidad de estar aquí, siempre sus fans lo tratan muy bien.

Sobre los planes que vienen para el 2020, señala que viene un proyecto en el camino sobre hacer un show en vivo por muchas ciudades de México, espera que sea una gira de un mes y medio aproximadamente, “que sea muy musical, y también que ojalá el 2020 me sorprenda con un tercer libro”. Destaca que está abierto a cualquier oportunidad que se le presente, pues el 2019 que ya termina lo sorprendió de la mejor manera.