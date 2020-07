Alzan la voz por las artes escénicas

Este miércoles frente a Casa Jalisco se manifestará un sector cultural, con “todos los directores de academias de artes escénicas de Guadalajara”, comentó Rodrigo Padilla, director de la Academia Nuevo Jalisco (enseñanza de danza folklórica).

A la RIAC (Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco) se han integrado profesionales de todo el Estado: “En la convocatoria hay maestros registrados de Puerto Vallarta, por ejemplo, y de otros municipios”. El motivo de la manifestación es buscar alguna certeza sobre la fecha en la que se pueda regresar a trabajar: “Estamos conscientes de la pandemia, somos congruentes con eso. Pero consideramos que el gobierno ha sido muy incongruente con los sectores que han regresado a trabajar. El sector cultural fue el primero en cerrar y al parecer será el último en volver. Es inminente que los maestros necesitamos tener una fecha, aunque no sea para abrir pronto. Hay muchos estudios y escuelas que están al borde del colapso financieramente, o incluso han cerrado. Al no tener incertidumbre sobre cuándo se podrá abrir es muy difícil seguir pagando la renta”.

Al agruparse para este tema realizaron una encuesta, en la que se calcula que el total de empleos generados es de mil 511, con 13 mil 783 alumnos y un ingreso mensual bruto de 5.61 millones de pesos en 180 academias (con alrededor de 500 academias detectadas). De los empleos, mil 264 se han perdido en este periodo, con una baja de alumnos de seis mil 599. Estos datos fueron obtenidos con “formularios que han llenado los mismos maestros. Se la dieron ya a la Secretaría de Cultura y a la Mesa de Reactivación Económica”. Rodrigo ha formado parte de la mesa.

‘Podemos contribuir’

Los profesionales del sector resaltan el impacto positivo en la salud al hacer una actividad física, además de económicamente ser una industria importante: “Siempre hemos sido una industria bastante importante, muy poco valorada, pero nunca hemos dejado de trabajar por la cultura y las artes. Consideramos que somos una industria que aporta bastante al Estado. Estamos seguros de la importancia del sector, pero sabemos que se valora poco”.

Aunque muchas escuelas tuvieron la oportunidad de mudar a la modalidad virtual, en el caso de la danza y las artes escénicas es más complicado: “Consideramos como expertos de la danza que no es lo mismo, no se tienen las condiciones de espacio, piso, incluso pueden dañar a los bailarines en términos profesionales. Por eso muchas academias no han trabajado en la modalidad virtual”.

Para la próxima reapertura, las escuelas ya han evaluado posibilidades para adecuarse a las exigencias sanitarias: “Se han presentado protocolos que hemos estado evaluando, tomando como referencia a ejemplos mundiales o instituciones nacionales, como la UNAM, ya están regresando a ensayos. Todos los maestros han estado de acuerdo a ceñirse a los protocolos. Sabemos que están en revisión, ya hay protocolos, pero para el mundo de la danza necesitan más específicos. No es una escuela con grupos de 50, a veces son 15 o 20. Se puede espaciar. Por eso abogamos tanto a que se permita abrir, podemos contribuir a la salud”.

JL