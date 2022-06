Alberto Montt libera a su demonio cinematográfico

La relación que el artista plástico y diseñador, Alberto Montt, tiene con Guadalajara se ha consolidado a través de sus viñetas que, con regularidad, cada año presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL); sin embargo, su nueva visita a la capital tapatía tiene que ver con la cultura cinematográfica, pues el ilustrador chileno llega como uno de los invitados estelares a la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), a realizarse desde hoy y hasta el 18 de junio, en la Cineteca FICG.

Es así que Alberto Montt llega hoy al FICG con una exposición retrospectiva de su trabajo, principalmente en la ilustración digital, y aunque se verán a sus personajes más representativos, el artista señala que el público se sorprenderá al ver referencias cinematográficas; esta muestra de más de 40 obras estará montada en la Cineteca FICG durante todo el festival.

“La expo fue una idea del festival, pensaron en mostrar una parte de mi obra, pero fue una selección muy caprichosa, porque no tiene una cronología específica. La idea era una temática de cine, pero nos dimos cuenta que era demasiado complejo empezar desde cero. Escogimos viñetas que tienen referencias de la cultura pop, fuimos saltando hasta armar un popurrí satánico, es un juego”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

Aunque el cine es por mucho uno de los grandes gustos de Montt, el autor de “Dosis Diarias” relata que jamás había participado íntimamente en una fiesta cinematográfica y si bien su visita no es para presentar una película y anunciarse como un director debutante y mucho menos como actor, sus viñetas y su peculiar humor ácido y crítico serán los pilares para tener una agenda multidisciplinaria que va del stand-up —ofrecerá un show con Liniers— a la exposición pictórica antes señalada.

Además, Montt es el creador del poster oficial del FICG, el cual ha resaltado por tener como protagonista a un colorido diablo apasionado por el mundo fílmico y la tecnología.

“Para mí siempre es una fiesta regresar a Guadalajara, no solo amo a la gente, también se come delicioso. El vínculo fue una locura, coincidencias de la vida, conocí a Estrella Araiza, directora del FICG, me invitó y me pareció hermoso, porque soy alguien que ama mucho el cine y hacer afiches, pero no tengo tanta oportunidad de hacerlos; fue la oportunidad perfecta para vincularme más con un mundo que me es ajeno, el del cine, de los festivales, que no tiene que ver tanto con la literatura”.

Ante el cuestionamiento de cómo un pícaro diablillo se relaciona con el cine, Alberto Montt recuerda que este personaje legendario ha tenido un protagonismo constante en sus viñetas; además, considera que este “diabólico ser” también está presente en la cultura popular mexicana desde una perspectiva religiosa o humorística.

“El diablo para mí es parte de mi vida natural como buen latinoamericano y amante de la mitología, y habiendo vivido en la mitología católica, el diablo es una figura preponderante, no solo a nivel conceptual, sino también en lo visual y eso pasa mucho en México. Ya sabía que quería hacer algo con el diablo, porque conceptualmente funciona con el cine, con esa idea de la tentación, la invitación, el juego, que es para mí esa idea de ‘Satanás’, esa invitación a ser parte de las libertades”, finaliza.

Agéndalo

•Exposición FICG

con Alberto Montt, en la Cineteca FICG, desde hoy y hasta el 18 de junio. Entrada libre.

•Show de Stand -up ilustrado

con Alberto Montt y Liniers, 11 de junio, 19:00 horas, en la sala Plácido Domingo, del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos en 45 pesos. Evento para mayores de 16 años de edad.