Alberto Manguel, el hombre de los 35 mil libros

El escritor canadiense Alberto Manguel viene a la FIL para una sesión del Premio Formentor de las Letras 2017, para el Encuentro de Promotores de Lectura, conferencias y presentaciones de libros. Además de acompañar a Alberto Ruy Sánchez en la presentación de su novela, Manguel presentará su nueva colección de textos, con el título de “Mientras embalo mi biblioteca”: una elegía y diez digresiones, publicado por Almadía.

Sobre esta novedad editorial, el autor platicó: “Escribí este libro como una respuesta a la enorme desazón que sentí cuando tuve que dejar Francia, dejar mi biblioteca y vender la casa. Esa casa, esa biblioteca sobre todo, la había construido como mi exoesqueleto. Correspondía a mi identidad física y mental: era mi espacio ideal, no tenía que hacer ninguna concesión: el color de la madera, la luz restringida, la selección de los libros, la disposición de los libreros. Era lo que muy egoístamente me hacía sentir bien. Cuando por esas circunstancias burocráticas tuve que vender la casa, irme, desmantelar todo, lo sentí como una suerte de suicidio. Me instalé después en Nueva York, estaba enseñando en Princeton, en Columbia, pero no era lo mío. Vivíamos en un departamento alquilado de un profesor. Vivía dentro del caparazón de otro. A partir de allí comencé a escribir el libro para sacarme ese sentimiento de encima”.

En concordancia con el aforismo de Lichtenberg que afirma que el libro es un espejo, Alberto agregó: “El libro que elegimos corresponde a la imagen que queremos ver. Pero aún más, porque todo lector hace eso: esa biblioteca fue totalmente construida como si yo me hiciese un traje a medida, como fuera una máscara que cabía perfectamente sobre mi cara”.

La digresión es una constante en la literatura (de Laurence Sterne a Joyce, por ejemplo), también frecuente en los ensayos de Manguel: “No puedo tener una línea recta de pensamiento, me voy por las ramas. Es lo que siento natural. Por eso me gustan los diálogos de Platón. Sócrates es gracioso, se va por las ramas, llega a un punto, por ejemplo, uno de los diálogos le sugieren que si llegan a esa reflexión ‘es totalmente absurdo’. Sócrates reflexiona un momento y dice ‘Es cierto’. Todo el diálogo se invalida al final, y tiene la honestidad de saberlo. Para mí la digresión es la forma natural”.

Actualmente, Alberto Manguel dirige la Biblioteca Nacional en Argentina, puesto que el propio Jorge Luis Borges ejerció. En sus ensayos ha retratado la pasión por la lectura, con títulos como Una historia de la lectura, Guía de lugares imaginarios, Stevenson bajo las palmeras. En Almadía ha publicado La ciudad de las palabras, Curiosidad. Una historia natural y una reedición de Una historia de la lectura.

Alberto Manguel

•69 años

•Argentino

•Escritor

Premio Formentor de las Letras 2017 a Alberto Manguel

La ceremonia será el 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Salón 3, planta baja, Expo Guadalajara.

Presenta: “Mientras embalo mi biblioteca”

La presentación se llevará a cabo hoy a las 18:00, en el Salón Alfredo R. Placencia, Expo Guadalajara.