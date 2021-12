“Ajijic” se reencuentra con su origen

La novela debut de Patricio Fernández Cortina, “Ajijic”, tendrá un reencuentro especial al presentarse por primera vez en la comunidad que dio origen a esta historia, que a decir de su autor, no solo es una oda a la literatura y la cultura que lo han formado, sino también es un homenaje a los “lakesiders”, extranjeros, quienes han hecho de la comunidad de Ajijic su nuevo hogar maravillados por el folclor mexicano.

Después del transitar que “Ajijic” ha tenido en la metrópoli tapatía junto a su creador Patricio Fernández Cortina, esta obra literaria tendrá dos presentaciones especiales el día hoy, justo en el corazón de Ajijic, en donde la novela parte desde la historia de “Bob”, un joven nacido a la orilla del lago y que en la búsqueda de su identidad opta por seguir las pistas de su padre, iniciando así todo un viaje al más puro estilo de “La odisea”, de Homero.

“Estoy dando la batalla junto a la novela, ha ido bajo mis brazos y yo con ella caminando por librerías, por muchas presentaciones que ha habido en muchos lugares”, indica Patricio Fernández, al puntualizar que si bien “Ajijic” fue escrita originalmente en español, los lectores también podrán adentrarse a la trama desde el inglés, gracias al apoyo de Página Seis, editorial que ha arropado a este proyecto independiente y gestionado desde el inicio por Patricio Fernández Cortina.

“Ha sido maravilloso ver cómo, con todos los lectores y lectoras que ya la han leído, he ido yo conociendo otra novela, con cosas que ellos han completado con sus propias interpretaciones, con su manera personal de haber leído la novela, eso ha sido muy bonito. Un libro son mil libros, como decía Cortázar, esto me ha pasado mucho con ‘Ajijic’, he conocido modos de ver la novela que no eran los míos y eso es fascinante”.

Colmada de referencias literarias a los grandes clásicos y música que ha sido esencial en la vida de Patricio Fernández, el autor resalta cómo la experiencia de lectura cambia entre lectores, entre aquellos que descubrirán esas pistas de las obras universales, pero sobre todo hace hincapié en la sorpresa y nuevos mundos que los lectores primerizos encontrarán en cada página guiada por “Bob”.

“Que puedan darse cuenta que a través de la lectura, la vida es mucho más bonita y placentera, porque tienes acceso a un mundo maravilloso que es el de la ficción, en donde yo siempre he dicho que es un mundo, muchas veces, más bonito que la vida real”.

Agéndalo

Patricio Fernández Cortina presenta hoy su novela debut “Ajijic” en el Lake Chapala Society, ubicado en la calle 16 de septiembre en 16-A, en el centro de Ajijic. La primera charla a las 14:00 horas, en inglés, junto a la escritora canadiense Harriet Hart, y la segunda presentación es a las 18:00 horas, en español, junto al escritor Mario Puglisi. “Ajijic” actualmente está disponible en su formato físico en Librerías Gonvill y en formato virtual en todas las plataformas digitales.