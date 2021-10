Patricio Fernández hace de Ajijic una oda a la literatura

Aunque la abogacía ha sido el principal desarrollo vocacional de Patricio Fernández Cortina, su pasión y disciplina a la lectura ahora lo encaminan a explorar su faceta como escritor, la cual se ve reflejada en “Ajijic”, su novela debut con la que lleva al lector a una verdadera odisea de reencuentros, memoria y homenaje a la literatura.

Si bien “Ajijic” tiene a la ficción como principal elemento narrativo, Patricio Fernández detalla que esta historia parte de su apreciación y cariño hacia el poblado de Ajijic y el encuentro cultural que durante décadas se ha formado entre los habitantes de esta comunidad al pie del lago de Chapala y los extranjeros que deciden migrar a este espacio, detonando un peculiar estilo de vida que atrae a propios y extraños.

“Este libro proviene de mis caminatas y visitas al pueblo de Ajijic, en donde yo veía a los americanos, canadienses y extranjeros en general, me llamó mucho la atención esa relación que existe de convivencia entre ellos, a quienes se les conoce como ‘lakesiders’, ex patriados de su país que escogieron a Ajijic para vivir. Vi esa relación entre ellos y los ajijiquenses, que conviven, pero casi en general sin mezclarse, eso me encantó y quería escribir sobre eso, necesitaba una historia en la que pudiera sujetarse una trama para poder ir describiendo cómo viven”.

Haciendo de Ajijic y al lago de Chapala escenarios principales para esta historia que también se entrelaza con el corazón de Nueva York, Patricio Fernández explica cómo cada uno de sus elementos expuestos en esta obra tienen un origen, relación o inspiración con la literatura y el arte en general, y cómo su protagonista “Bob” es el hilo conductor para adentrar al lector a una travesía pasional y cultural.

“Este libro lo escribí a partir de muchos libros y canciones, la trama está tejida y sostenida en muchos libros como ‘La Odisea’, de Homero, en donde Telémaco va a buscar a su padre Ulises, y en ‘Ajijic’ ‘Bob’ también quiere ir a la búsqueda de su padre.

‘Bob’ tiene una biblioteca en su casa en Ajijic y a partir de la literatura el decide llevar adelante su propia odisea. ‘Ajijic’ pretende ser un homenaje a Ajijic como pueblo, a los ‘lakesiders’ y su relación con la gente del pueblo de Ajijic y un homenaje a la literatura”.

El reto creativo

Ya sea que se trate de una reunión, en los tribunales o en un viaje, un libro siempre es la compañía de Patricio Fernández, quien describe su gusto por la lectura como casi una obsesión, que también se ha arraigado en su día a día ante la naturaleza de su profesión en Derecho, en donde la lectura de casos y defensas es una constante, y ante lo impactante que pueden resultar las historias que llegan a los juzgados, Patricio se maravilla de cómo la realidad, en este terreno, también parecen tramas nacidas de la ficción.

“El derecho a veces parece ficción, los juicios que llevamos en el despacho y en los que nos ha tocado participar, a veces parece que uno está metido en un mundo de ficción por las cosas que nos toca ver, por las cosas que desgraciadamente hemos vivido en un poder judicial en un estado que es complejo. Escribir tanto en mi profesión, escribiendo demandas, alegatos, pruebas, con eso traigo desde hace muchos años una gran práctica en la escritura y a partir de este contacto tan cercano con la escritura ya estaba preparado para poder ahora en el mundo de la dicción escribir algo”.

Lo que viene

Durante cinco años Patricio Fernández trabajó en la escritura de ‘Ajijic’, que tras publicarse en julio pasado de manera independiente con su primera impresión en español e inglés y llegar a librerías como Gonvill y plataformas digitales, lanza su segunda reimpresión con la intención de emprender una nueva ruta de distribución en más librerías mexicanas y en Nueva York, a la par, Patricio Fernández alista presentaciones en Ajijic y la metrópoli tapatía, con el objetivo también de llevar su novela a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

MQ