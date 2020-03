Además de marchar, ¿qué más puedes hacer este 8M?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo se llevará a cabo la marcha desde la Plaza Universidad hacia la Glorieta de los Desaparecidos, a partir de las 18:00 horas. Sin embargo, además de esta actividad, se realizarán otras durante la mañana para generar la reflexión en torno a la inequidad de género. Éstas son solo para mujeres; al igual que la marcha. Las charlas y talleres también serán en Plaza Universidad. Te proponemos algunas de estas actividades:

• 11:00-12:00 horas: Derecho de la mujer trabajadora/ Conversatorio: Despojo, violencias y resistencias de los pueblos del río Santiago/ Taller de esténciles.

• 12:00-13:00 horas: Hermana, ¿yo sí te creo?: Less violencia, more congruencia en los espacios feministas “seguros”/ Autodefensa en redes sociales/ Autodefensa feminista.

• 12:00-17:00 horas: #MeToo tendedero de denuncias.

• 13:00-14:00 horas: Círculo de juego para niñas/Acoso y hostigamiento laboral/ Violencia obstétrica/La línea del tiempo de los derechos humanos de las mujeres.

• 14:00-15:00 horas: 8 mujeres sobresalientes en la historia: taller para niños y niñas/ Genealogía: yo y mis ancestras, sanando mis raíces/ ¿El feminismo no es solo para mujeres?/ Conversatorio “Mujeres que luchan”.

• 15:00-15:30 horas: comida colectiva.

• 17:00-17:30 horas: Taller de batucada feminista.

JL