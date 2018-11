16 colosos abren las puertas de Mural Park

Un nuevo concepto artístico nace en la metrópoli tapatía de la mano de Mural Park (Av. Vallarta 440), espacio en el que artistas internacionales y mexicanos tienen la posibilidad de mostrar su talento en gran formato gracias a los 16 murales que protagonizan este proyecto impulsado por los artistas Simón Quintero, Aldo Olivares y Édgar Gaytán, como socio y organizador.

“Esto es una galería en espacio abierto, convocamos a artistas nacionales e internacionales como Morleghem. La idea es que la gente interactúe con el arte de una manera diferente, difundir la importancia que tiene el arte en el mundo, crear oportunidad para los artistas mexicanos, que tengan una galería con impacto internacional, porque este concepto está en otros países y en México no hay algo igual”, explica Edgar Gaytán.

Añade que una de las características de Mural Park es la diversidad de estilos y técnicas que los artistas proponen en cada uno de los 16 murales expuestos: “En estas 16 obras de arte hay estilos diferentes, esto permite tener variedad para el espectador. El street art es algo que sigue creciendo mucho, Simón Quintero y Aldo Olivares son ejemplo de este movimiento y expresión”, detalla al destacar el talento y creatividad de los demás artistas participantes como Alfonso de Anda, Javier Santana, Bue (artista de Bélgica), David Rocha, Diego Onofre, Drain, Esteban Fuentes, Juan Luis Potosí, Morleghem, Regina Escobedo y Sydeo.

El organizador señala que la galería estará abierta de manera libre al público, que de paso podrá tener a su disposición un bazar navideño con gastronomía, música, cultura, arte y diseño, por ejemplo, que se instalará el 8 de diciembre: “El bazar navideño estará presente con 50 locales con gastronomía, diseño, decoración, diferentes opciones”, remató.

Talento a la vista

Regina Escobedo es una de las artistas participantes que, además de exponer su creatividad, representa la integración de las nuevas generaciones en la comunidad plástica de Guadalajara; ella es la más joven de este colectivo.

Su mural está inspirado en la obra del “Laberinto de la soledad” del escritor Octavio Paz y en el texto “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde; la pieza que forma parte de una colección de 12 que Regina Escobedo realizó y promovió a través de Instagram para resaltar su pasión por la cultura mexicana, principalmente.

“Yo nunca había hecho un mural, aun soy estudiante (de la preparatoria del colegio American School), pero resultó una experiencia maravillosa, soy la única mujer de este colectivo y la más joven (menor de 20 años), esto significa mucho para mí, el poder representar a las mujeres y los adolescentes, pues generalmente los jóvenes no están tan presentes en el mundo artístico de este tipo”.

Aunque el reto de pintar un mural de cinco metros parecía complejo para Regina Escobedo, la joven artista pudo plantear a la perfección su idea pictórica en la que expone un cráneo con un colorido mosaico de fondo rindiendo homenaje a la talavera.

“Me inspiré en Oscar Wilde y Octavio Paz, también en los trabajadores mexicanos, de los migrantes, de cómo muchas veces las personas sólo se fijan en el resultado de un proyecto ya terminado y no se piensa en todo el trabajo que hay detrás como el que hacen los migrantes, los mexicanos. Hay una frase que me gusta en la historia del ‘Retrato de Dorian Gray’: ‘la maravilla del mundo no es lo visible, sino lo invisible’, me quería enfocar en eso”.

Agéndalo

Inauguración: 18 de noviembre, la hora será dada a conocer en las redes sociales de Mural Park (@muralparkgdl). La ubicación de este espacio cultural es: Av. Vallarta 440 (casi Periférico Norte). Ingreso: libre. Actividades: del 18 de noviembre al 19 de enero.