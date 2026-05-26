Crece robo de identidad en Jalisco

Desde hace 10 meses, Brenda de León y su familia viven una batalla legal que comenzó por un caso de suplantación o robo de identidad. Su esposo, Jesús Ignacio, permanece en prisión preventiva acusado de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, pese a que —afirman sus familiares— existen elementos que demuestran que no es la persona relacionada con la investigación federal.

La historia se remonta a 2008, cuando autoridades de seguridad desmantelaron un inmueble presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado en Tlajomulco. Durante el operativo fue localizada una copia fotostática de una credencial de elector con el nombre y fecha de nacimiento de Jesús Ignacio, aunque con la fotografía de otra persona y datos inconsistentes.

Tras el hallazgo, “Nacho”, como lo llaman sus familiares, acudió a declarar ante las autoridades. Luego de confirmar que no correspondía a la persona identificada en la copia, quedó fuera de las investigaciones. Sin embargo, el caso se reactivó.

Fue en julio de 2025 cuando elementos de la Fiscalía General de la República lo detuvieron y trasladaron al complejo penitenciario de Puente Grande, donde continúa sujeto a proceso mientras se determina su situación jurídica.

De acuerdo con la familia, existe documentación emitida por el Instituto Nacional Electoral que acredita que la credencial hallada en aquella copia fotostática no corresponde a una identificación oficial válida de Jesús Ignacio. Aun así, señalan que las autoridades federales mantienen abierta la investigación y no han descartado su posible responsabilidad.

El caso refleja una problemática que va en aumento tanto en Jalisco como en el resto del país: la suplantación o el robo de identidad. Este delito, contemplado en el Código Penal Federal, consiste en el uso indebido de datos personales de otra persona, como nombre, fotografía, documentos oficiales o información financiera, con el objetivo de cometer fraudes o encubrir otros ilícitos.

La modalidad puede presentarse tanto en entornos digitales como físicos. Entre las prácticas más comunes se encuentran la falsificación de documentos, la apertura de cuentas bancarias, la contratación de servicios, los fraudes electrónicos y el uso de identidades ajenas en actividades delictivas.

Las sanciones por este delito van desde tres meses hasta 12 años de prisión, además de multas económicas. Cuando la suplantación de identidad se utiliza para cometer otros crímenes, las penas pueden incrementarse conforme a la gravedad de los ilícitos relacionados.

En Jalisco, las cifras muestran un crecimiento sostenido en las denuncias. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía del Estado, entre enero y marzo de 2026 se iniciaron mil 137 carpetas de investigación, lo que representa un promedio de entre 12 y 13 casos diarios.

Durante el año pasado fueron abiertas cuatro mil 227 investigaciones, equivalentes a 11 denuncias por día.

Especialistas como Guadalupe Torres Pulido, académica de la Universidad Panamericana, advierten que el crecimiento de este delito responde, en gran medida, a la filtración de información personal en las plataformas digitales, robo de documentos y prácticas de fraude cada vez más sofisticadas, lo que complica tanto la detección como la defensa legal de las víctimas.

Suplantación de identidad, un riesgo latente en la era digital

La suplantación de identidad se ha convertido en una de las amenazas más frecuentes y silenciosas de la actualidad. La exposición constante de información personal en redes sociales, el almacenamiento de datos en plataformas digitales y hasta el manejo cotidiano de documentos físicos han ampliado las posibilidades para que delincuentes accedan a información sensible y la utilicen con fines ilícitos.

El riesgo no solo implica pérdidas económicas o fraudes bancarios; también puede derivar en consecuencias legales graves para las víctimas, quienes incluso podrían verse involucradas en investigaciones o delitos que nunca cometieron.

Así lo advirtió Guadalupe Torres Pulido, académica de la Universidad Panamericana (UP), quien explicó que actualmente los mecanismos de robo de identidad combinan métodos tradicionales con herramientas digitales cada vez más sofisticadas.

Señaló que los delincuentes aprovechan desde el robo físico de documentos hasta vulneraciones informáticas para obtener datos personales, bancarios o financieros que posteriormente son utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos o realizar operaciones fraudulentas.

Uno de los escenarios más comunes, explicó, ocurre cuando las personas extravían carteras o identificaciones oficiales. En esos casos, los delincuentes pueden acceder no solo a información básica, sino también a tarjetas bancarias, direcciones, firmas y otros elementos suficientes para concretar fraudes financieros o incluso trámites hipotecarios.

“Es importantísimo que, si estamos en esa situación, en primer lugar debemos atender y hacer la cancelación directa de nuestros documentos crediticios, tanto tarjetas de crédito como de débito, además de reportar la pérdida de documentos oficiales”.

Reacción inmediata para reducir riesgos

La especialista recomienda cancelar tarjetas bancarias, reportar identificaciones extraviadas y presentar denuncias formales ante las autoridades correspondientes para dejar constancia legal del incidente.

Además, sugirió mantener respaldos digitales de documentos importantes en sitios seguros, lo que permite agilizar trámites y responder rápidamente ante cualquier eventualidad.

Alertó que otra de las modalidades más recurrentes de suplantación ocurre en el ámbito digital, particularmente mediante correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que aparentan provenir de instituciones financieras.

Explicó que los delincuentes suelen obtener información a través de bases de datos vulneradas o filtraciones en línea y posteriormente intentan engañar a los usuarios para obtener contraseñas, números de cuenta o accesos bancarios mediante páginas fraudulentas.

“Cuando recibimos correos o mensajes de este tipo, normalmente nos piden ingresar a una liga. Lo importante es no hacerlo. Si creemos que el mensaje realmente proviene del banco, es mejor llamar directamente a la institución y verificar la información”.

Insistió en que ninguna institución bancaria solicita claves personales o códigos de seguridad a través de enlaces enviados por mensaje o correo electrónico, por lo que recomendó desconfiar de cualquier solicitud de este tipo.

Medidas preventivas

Torres Pulido destacó la importancia de fortalecer la seguridad digital mediante contraseñas complejas, sistemas de autenticación de dos pasos y el uso exclusivo de aplicaciones oficiales para operaciones financieras.

También recomendó monitorear constantemente los movimientos bancarios y activar herramientas de vigilancia crediticia, como las alertas y bloqueos del Buró de Crédito, las cuales permiten detectar operaciones sospechosas o limitar el acceso al historial financiero.

“Las instituciones bancarias utilizan alertas y, normalmente, cuando es un mensaje auténtico del banco, te piden acceder directamente a la aplicación oficial para revisar la operación, no ingresar claves desde un enlace externo”.

Añadió que actualmente los bancos cuentan con sistemas de monitoreo capaces de identificar operaciones inusuales a partir de factores como la ubicación geográfica, horarios o patrones de consumo, lo que ayuda a detectar movimientos sospechosos antes de que se concreten fraudes mayores.

Sin embargo, insistió en que la prevención individual sigue siendo fundamental.

En ese sentido, recomendó mantener precauciones al utilizar cajeros automáticos o realizar pagos en establecimientos comerciales, evitando perder de vista las tarjetas bancarias o aceptar ayuda de desconocidos.

Además, consideró indispensable proteger el acceso a los teléfonos celulares mediante contraseñas seguras, reconocimiento biométrico y restricciones visibles para aplicaciones bancarias, especialmente ante el incremento de robos de dispositivos móviles.

“Nosotros trabajamos mucho para ganar nuestro sueldo de manera honrada y hay que cuidar esos recursos. Es el producto de nuestro esfuerzo y no algo que otros puedan utilizar mediante un ilícito”, expresó.

Los delincuentes aprovechan desde el robo físico de documentos hasta vulneraciones informáticas para obtener datos personales, bancarios o financieros. EL INFORMADOR/Archivo

Qué hacer ante el uso indebido de documentación

Por su parte, Xavier Rodríguez López, abogado penalista y académico de la misma universidad, indicó que cuando una persona detecta que alguien utiliza sus datos personales, tanto en el mundo físico como en redes sociales, debe acudir inmediatamente ante las autoridades ministeriales para generar un antecedente jurídico que la proteja.

“La recomendación principal es que cualquier robo de identificaciones o documentos oficiales se haga del conocimiento de la autoridad ministerial para evitar situaciones irregulares. No solo existe el riesgo de suplantación de identidad, sino incluso de verse involucrado en otros ilícitos”.

TESTIMONIOS

El crédito que nunca pidió

Mariana, una joven profesionista de 29 años, comenzó a recibir llamadas de cobranza por un préstamo de más de 150 mil pesos. Al principio creyó que se trataba de una equivocación, pero después descubrió que alguien había utilizado una copia de su identificación oficial y varios de sus datos personales para tramitar créditos en línea sin su autorización.

Los delincuentes obtuvieron la información tras hackear su correo electrónico, donde Mariana almacenaba fotografías y archivos digitales de documentos importantes. Cuando acudió al banco para aclarar la situación, descubrió que ya existían varias cuentas abiertas a su nombre y movimientos financieros que ella no había realizado ni autorizado.

Además de enfrentar problemas económicos, Mariana pasó varios meses realizando denuncias, aclaraciones y trámites legales para limpiar su historial crediticio.

La lección fue clara: nunca almacenes documentos sensibles sin protección y activa siempre la verificación en dos pasos en tus cuentas personales y bancarias.

El falso familiar en redes

A Ernesto, de 63 años, le avisaron sus amigos que su hijo estaba pidiendo dinero por redes sociales. Un delincuente había creado un perfil falso utilizando fotografías familiares tomadas de Facebook y comenzó a contactar a conocidos asegurando que necesitaba ayuda urgente.

Varias personas realizaron depósitos creyendo que apoyaban al joven. El engaño se descubrió cuando el verdadero hijo de don Ernesto publicó un aviso aclarando que su cuenta había sido suplantada.

Aunque lograron reportar el perfil, el daño económico y emocional a personas cercanas ya estaba hecho.

Por eso se recomienda configurar la privacidad de sus redes sociales y confirmar siempre por llamada telefónica antes de realizar envíos de dinero.

La llamada “del banco”

Carlos recibió una llamada supuestamente de su banco. La persona conocía su nombre, dirección y últimos movimientos bancarios, por lo que pensó que era auténtica. El supuesto ejecutivo le advirtió sobre compras sospechosas y le pidió un código de verificación para “cancelarlas”.

Minutos después, sus cuentas fueron vaciadas mediante transferencias electrónicas. Los delincuentes habían utilizado técnicas de ingeniería social para obtener acceso total a su banca móvil.

Carlos presentó una denuncia, pero recuperar el dinero tomó varios meses.

Expertos recuerdan que ningún banco solicita códigos de seguridad, contraseñas o NIP a través de llamadas telefónicas.

El uso indebido de documentos, redes sociales y plataformas digitales ha incrementado casos de suplantación de identidad. EL INFORMADOR/Archivo

Países fortalecen sus estrategias

Ante el crecimiento global de delitos relacionados con la suplantación de identidad y el fraude digital, diversos países han impulsado reformas legales y medidas tecnológicas para proteger los datos personales y reducir los riesgos financieros y jurídicos para la población.

Uno de los casos más destacados es el de Estonia, considerado referente mundial en identidad digital segura. El país implementó desde hace años un sistema nacional de identificación electrónica obligatoria que permite a los ciudadanos acceder a servicios gubernamentales, bancarios y médicos mediante autenticación cifrada y firmas digitales con altos estándares de seguridad. Además, mantiene sistemas de monitoreo permanente contra ciberataques.

En España, las autoridades reforzaron las sanciones penales por usurpación de identidad y desarrollaron plataformas para denunciar fraudes digitales de forma inmediata. También impulsaron campañas nacionales de educación cibernética enfocadas en adultos mayores y usuarios vulnerables.

Por su parte, Estados Unidos creó unidades especializadas del FBI y de la Comisión Federal de Comercio (FTC) dedicadas exclusivamente al combate del robo de identidad. Entre las principales medidas destacan los sistemas de alertas crediticias, congelamiento de historial financiero y leyes que obligan a empresas a notificar filtraciones de datos personales.

En Singapur, el Gobierno apostó por una estrategia basada en inteligencia artificial y autenticación biométrica con el objetivo de detectar operaciones sospechosas en tiempo real. Además, las instituciones bancarias deben verificar múltiples niveles de identidad antes de aprobar cualquier transacción sensible.

Mientras tanto, Canadá fortaleció la protección de datos mediante regulaciones estrictas para empresas tecnológicas y financieras, obligándolas a resguardar información personal bajo protocolos avanzados de ciberseguridad.

Especialistas consideran que las estrategias que han resultado más efectivas combinan mayor severidad en las leyes, tecnología de autenticación, vigilancia financiera y educación digital ciudadana, especialmente ante el aumento de fraudes mediante redes sociales, correos falsos y filtraciones masivas de información.