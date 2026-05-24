Bahía de Kino, el oasis sonorense

El desierto sonorense parece avanzar hasta tocar el agua. En Bahía de Kino, las montañas áridas, los cardones y la arena clara terminan desembocando en el Mar de Cortés como si dos paisajes opuestos hubieran decidido convivir en el mismo sitio. El calor cae con fuerza sobre las calles y los malecones, pero al atardecer el viento marino cambia el ambiente y tiñe el horizonte de tonos naranjas y violetas. Kino no es una playa tropical en el sentido tradicional; su belleza proviene precisamente de esa mezcla entre mar y desierto que vuelve al paisaje sonorense distinto al resto del país.

Ubicada a poco más de una hora y media de Hermosillo, Bahía de Kino se ha convertido con los años en uno de los destinos costeros más importantes de Sonora. El sitio toma su nombre del misionero jesuita Eusebio Kino, conocido como el Padre Kino, quien recorrió el norte de México durante el siglo XVII y ayudó a fundar distintas misiones en territorios que hoy pertenecen a Sonora y Arizona.

Además de evangelizador, Kino fue cartógrafo y explorador; uno de sus mayores aportes consistió en demostrar que la península de Baja California no era una isla, como se creía en algunos mapas europeos, sino un territorio conectado al continente.

Con el paso del tiempo, la región costera terminó adoptando su apellido hasta convertirse en Bahía de Kino, y mantiene todavía una relación cercana con la cultura del pueblo comcaac o seri, cuya presencia atraviesa buena parte de la vida de la región.

Bahía de Kino se caracteriza por tener paisajes donde se puede ver el desierto sonorense y, al mismo tiempo, la costa del Mar de Cortés. CORTESÍA

Dos atmósferas

Kino suele dividirse entre Kino Viejo y Kino Nuevo. El primero conserva la atmósfera de pueblo pesquero: pangas sobre la arena, restaurantes sencillos frente al mar, pescadores reparando redes y calles donde el ritmo parece avanzar con lentitud. Kino Nuevo, en cambio, concentra hoteles, condominios, bares y hospedajes frente a la playa que durante temporadas vacacionales reciben visitantes de Sonora, Arizona y distintas partes del norte del país.

El gran atractivo sigue siendo el mar. Las playas de Bahía de Kino poseen aguas tranquilas y extensas franjas de arena donde las familias pasan horas enteras bajo sombrillas mientras motos acuáticas, kayaks y lanchas atraviesan el horizonte. Hay quienes llegan a caminar junto al malecón, mientras otros prefieren adentrarse en experiencias más ligadas a la naturaleza: pesca deportiva, paddle board, snorkel o recorridos hacia las islas cercanas.

Uno de los sitios más fotografiados es Isla Alcatraz, un islote rocoso que emerge frente a la costa y que suele aparecer rodeado por aves marinas y embarcaciones pequeñas. Más lejos se encuentra Isla Tiburón, la isla más grande de México y uno de los territorios naturales más impresionantes del país. Separada del continente por el Canal del Infiernillo, Isla Tiburón pertenece históricamente al pueblo comcaac o seri, que durante siglos encontró en ese territorio una fuente de alimento, refugio y vida espiritual. La isla permanece casi deshabitada y gran parte de su acceso está regulado por las propias comunidades seris, quienes funcionan también como guardianes del territorio.

El paisaje de Isla Tiburón parece casi intacto. Hay montañas desérticas que se levantan frente al mar, playas aisladas donde apenas aparecen rastros humanos y enormes extensiones de cactus y matorrales atravesadas por fauna endémica. En la isla habitan borregos cimarrones, venados, reptiles y distintas especies de aves marinas. Algunas excursiones organizadas desde Punta Chueca permiten recorrer ciertas zonas acompañados por guías seris que explican la relación espiritual y cultural que mantienen con el territorio.

Para muchas personas, el atractivo principal de Isla Tiburón no consiste únicamente en sus paisajes, sino en la sensación de aislamiento absoluto. El silencio del desierto, el viento golpeando las montañas y la inmensidad del Mar de Cortés generan una atmósfera distinta al turismo de playa tradicional. Hay momentos donde la isla parece suspendida fuera del tiempo, como si el desierto y el mar hubieran construido un territorio aparte frente a las costas de Sonora.

Dunas de San Nicolás. En esta zona se puede practicar sandboard. CORTESÍA

La inmensidad de las Dunas

Otro de los grandes atractivos naturales de este destino son las Dunas de San Nicolás, enormes montañas de arena ubicadas a pocos kilómetros de Bahía de Kino. Ahí el paisaje cambia de forma radical: el azul del mar desaparece y queda un territorio de dunas inmensas donde visitantes practican sandboard o recorren el desierto en vehículos todo terreno. El contraste entre arena, viento y cielo abierto termina convirtiéndose en una de las imágenes más intensas del viaje.

Mar de Cortés. El delfín común de hocico corto forma parte de la diversidad marina de la zona. CORTESÍA

“El acuario del mundo”

Sin duda, el Mar de Cortés también define la atmósfera del lugar. Jacques-Yves Cousteau llegó a describirlo como “el acuario del mundo” debido a la enorme diversidad marina que alberga.

En Bahía de Kino esa riqueza aparece de distintas formas: delfines que acompañan embarcaciones, aves marinas cruzando el horizonte o pescadores regresando al amanecer con hieleras llenas de producto fresco. Además, en esta zona de pueden practicar diversos deportes acuáticos.

La carne asada cocinada sobre brasas es un clásico de la gastronomía de Sonora. CORTESÍA

MÁS ALLÁ DE LA NATURALEZA

Entre museos y gastronomía

Kino también funciona como punto de encuentro cultural con el pueblo seri. El Museo de los Seris permite acercarse a la historia, rituales y artesanías de la comunidad comcaac, una de las culturas originarias más importantes del desierto sonorense. En mercados y puestos cercanos aparecen figuras talladas en palo fierro, collares hechos con conchas y textiles elaborados por artesanos locales.

La gastronomía ocupa otro lugar central dentro de la experiencia. En Bahía de Kino el Mar de Cortés domina los menús. El pescado llega casi directo de las pangas a las cocinas y eso cambia por completo el sabor de los platillos. Hay restaurantes donde el ceviche todavía se prepara en recipientes enormes junto al mar, mientras los camarones se sirven apenas salidos del fuego, todavía cubiertos por limón, ajo y chile.

El callo de hacha es uno de los productos más apreciados de la región. Servido fresco, con limón y sal, resume buena parte de la cocina sonorense costera: pocos ingredientes, producto fresco y sabores intensos. También aparecen aguachiles, tacos de pescado, pulpo zarandeado y filetes preparados sobre carbón. En algunas palapas frente al mar todavía se cocinan recetas heredadas entre generaciones de pescadores.

Pero Sonora no vive solamente del mar. La cocina del Estado conserva una relación profunda con el desierto y con la ganadería. En Bahía de Kino es común encontrar tortillas sobaqueras hechas a mano, carne asada cocinada sobre brasas abierta, machaca y coyotas rellenas de piloncillo. El resultado es una mezcla donde conviven mariscos frescos y sabores norteños mucho más robustos.

Las bebidas tradicionales también cuentan parte de la identidad de la región. El bacanora, por ejemplo, forma parte de la historia cultural de Sonora desde hace más de un siglo. Elaborado a partir del agave angustifolia, su producción permaneció prohibida durante décadas y sobrevivió gracias a productores serranos que continuaron destilándolo de forma clandestina.

Hoy el bacanora posee denominación de origen y se ha convertido en uno de los símbolos más fuertes del estado. Su sabor ahumado y seco recuerda de inmediato el paisaje árido del norte. En muchos restaurantes de Kino se sirve solo, acompañado por sal de gusano o cítricos, aunque aparece también integrado a cocteles preparados con frutas regionales.

Otra bebida profundamente ligada al territorio es el vino de pitaya. La pitaya brota de cactus que sobreviven bajo temperaturas extremas y produce un fruto rojo intenso utilizado desde hace generaciones por comunidades del desierto. El vino elaborado con pitaya posee un sabor dulce y terroso, además de un color rojizo muy característico.

A ello se suma la horchata de coco, popular durante los meses de calor más intenso. Servida fría, mezcla coco rallado, arroz y canela en una bebida espesa y refrescante que suele acompañar tardes enteras frente al mar.