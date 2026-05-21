Televisa Guadalajara celebra su 66 aniversario con nueva imagen

Con instalaciones renovadas y una estrategia multiplataforma, Televisa Guadalajara celebró su 66 aniversario y reforzó su apuesta para consolidarse como centro de producción en el Occidente del país, en un evento con autoridades y empresarios.

El director general regional de Televisa Occidente y Bajío, Jorge de León, repasó la historia del canal y recordó programas emblemáticos, como el de cocina de la señora Zárate y La hora del gane. Señaló que la televisora busca adaptarse a nuevas audiencias y plataformas digitales. “Lo que tenemos que hacer ahora son experiencias y construir una conversación constante”.

El gobernador Pablo Lemus recordó su paso por la empresa, donde fue presentador de un programa dedicado a jóvenes empresarios. “Televisa siempre ha defendido y ha representado los valores de las y los jaliscienses”.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reconoció la trayectoria de la empresa en la construcción de la democracia y la opinión pública, al tiempo que la felicitó por su aniversario.

Por su parte, el presidente de Zapopan, Juan José Frangie, destacó el papel de la televisora en la vida de Jalisco y de México. Subrayó la confianza y profesionalismo de su personal.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo, resaltó la capacidad y esfuerzo de la empresa para mantenerse vigente. “Se requiere mucho esfuerzo”, dijo.

El presidente de la Fundación Extra, Juan Arturo Covarrubias, destacó que Guadalajara es una ciudad abierta al desarrollo de los medios y al liderazgo informativo.

El vicepresidente de Televisa Regional, Guillermo de la Mora, afirmó que la televisión local se hace “por y para la comunidad” y resaltó el posicionamiento de Canal 4. “Hacemos las cosas bien, con cariño y corazón”.

La presidenta de ventas de Televisa, Patricia Molina, reiteró el compromiso de la empresa con Jalisco. “Estamos preocupados y ocupados por el bienestar del estado… es momento de celebrar”.

Jorge de León, director general regional de Televisa Occidente y Bajío, en la presentación del 66 aniversario de Televisa Guadalajara, donde destacó el proceso de transformación hacia una estrategia de contenidos multiplataforma. EL INFORMADOR/A. Navarro

Televisa Guadalajara busca ser un hub de producción

Con la meta de consolidarse como un centro de producción audiovisual para el Occidente del país, Televisa Guadalajara emprende una nueva etapa en el marco de su 66 aniversario, con una estrategia enfocada en la modernización de sus instalaciones, la diversificación de contenidos y la apertura de espacios para productoras, clientes y nuevos formatos audiovisuales.

El director general regional de Televisa Occidente y Bajío, Jorge de León, explicó que la apuesta consiste en transformar las instalaciones de la televisora en un espacio multifuncional, capaz de albergar desde programas de televisión hasta series, podcast, comerciales, micronovelas y producciones de cine.

“Lo que buscamos es que este foro sea un espacio de creación. Que sea un espacio para hacer podcast, series y generar ecosistemas para cualquier producción. Queremos que sea multifuncional y adaptable a distintas necesidades”, afirmó.

La visión, señaló, es que Guadalajara y la región Occidente sean vistas desde la Ciudad de México como una zona estratégica para el desarrollo de contenidos audiovisuales, gracias a su conectividad, sus locaciones y la infraestructura técnica con la que cuenta la televisora.

Como parte de esta transformación, Televisa Guadalajara impulsa la renovación de foros y áreas de producción con el objetivo de ofrecer servicios más ágiles y competitivos para clientes y productores. De León destacó que buscan reducir tiempos de entrega y brindar espacios capaces de responder a distintos tipos de proyectos audiovisuales.

Además de fortalecer su capacidad operativa, la empresa busca ampliar su presencia en la industria regional del entretenimiento y convertirse en un punto de encuentro para creadores, marcas y productores independientes.

La televisora también pretende aprovechar su experiencia en producción y cobertura informativa para mantenerse vigente ante los cambios en el consumo de contenidos y la competencia de plataformas digitales y servicios de streaming.

De León explicó que la intención es evolucionar de un modelo centrado exclusivamente en la televisión tradicional hacia una operación más amplia, capaz de generar contenidos para distintos formatos y canales de distribución.

La renovación de la empresa coincide con un periodo de crecimiento para la industria audiovisual en Jalisco, donde distintas compañías han incrementado la realización de proyectos cinematográficos, comerciales y producciones digitales.

En este contexto, Televisa Guadalajara busca posicionarse como una alternativa para la realización de proyectos en la región y consolidar un ecosistema de producción que aproveche el talento creativo local y la infraestructura tecnológica disponible.

Con esta estrategia, la televisora inicia su aniversario número 66 con el objetivo de fortalecer su presencia regional y adaptarse a las nuevas dinámicas de la industria audiovisual. El proyecto también contempla que las instalaciones puedan utilizarse para congresos, encuentros empresariales y actividades relacionadas con la industria creativa, con espacios flexibles que se adapten a diferentes formatos de producción y transmisión.

Reporteros. Yunuen Mora, Priscilla Velasco, Moisés Hernández, Alejandra Parra Grande, Karina Fuerte e Ivonne Alcántara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Guillermo de la Mora. Vicepresidente de Televisa Regional. EL INFORMADOR/A. Navarro

Pablo Lemus. El gobernador dirigió unas palabras a la empresa de medios. EL INFORMADOR/A. Navarro

Patricia Molina. Presidenta de ventas de Televisa. EL INFORMADOR/A. Navarro

Martha Moragrega, presidenta del voluntariado DIF municipal, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, y Josefina Barragán, enlace de la presidencia. EL INFORMADOR/A. Navarro

Juan Arturo Covarrubias, presidente de Bosque Urbano de Extra AC, y Verónica Delgadillo, alcaldesa tapatía. EL INFORMADOR/A. Navarro

Prepara contenidos por el Mundial 2026

Cobertura. Con la realización de la Copa Mundial de Futbol de 2026 en México, Televisa Guadalajara prepara una programación especial enfocada en ampliar su cobertura deportiva y generar contenidos dirigidos a distintas audiencias durante el evento.

Estrategia. La televisora trabaja en producciones relacionadas con los partidos que se disputarán en Guadalajara, así como con las actividades previstas alrededor del FIFA Fan Fest en el Centro Histórico. La estrategia contempla programas de análisis, mesas de debate, cápsulas informativas y coberturas especiales sobre el ambiente que se viva tanto en Jalisco como en otras sedes mundialistas de México y Estados Unidos.

Corresponsales. Además de la cobertura local, la empresa contará con corresponsales en otras ciudades para ofrecer reportes sobre encuentros, actividades de aficionados y eventos organizados en espacios públicos durante la competencia internacional.

Producción. Uno de los proyectos que prepara la televisora es “A nivel”, producción que reunirá a especialistas y figuras vinculadas al deporte para analizar distintos aspectos del Mundial y generar materiales públicos diversos.

Patrocinios. La empresa también contempla espacios patrocinados y contenidos especiales para marcas interesadas en participar en la cobertura del torneo, con materiales orientados tanto a televisión como a plataformas digitales y redes sociales.

Trabajadores hacen posible llegar todos los días a los hogares. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Llegan a nuevas audiencias con la consolidación de la multiplataforma

Frente a los cambios en los hábitos de consumo y el crecimiento de las plataformas digitales, Televisa Guadalajara impulsa una estrategia enfocada en ampliar su presencia más allá de la televisión tradicional y fortalecer su alcance entre las nuevas generaciones.

La empresa apuesta por una oferta distribuida en distintos canales, como redes sociales, YouTube, televisión de paga y la plataforma de streaming ViX, con el objetivo de desarrollar materiales específicos para cada formato y atraer públicos con intereses y dinámicas de consumo distintas.

El director general de la televisora, Jorge de León, explicó que uno de los principales retos consiste en posicionar a la compañía como un medio capaz de generar propuestas para múltiples pantallas y no únicamente como una señal de televisión abierta.

“Queremos posicionarnos en la parte digital, incrementar nuestro alcance en YouTube y que la gente nos visite más en ViX, donde también tenemos presencia regional. El reto es evolucionar y responder a la forma en que hoy las personas consumen información y entretenimiento”, señaló.

De acuerdo con el directivo, anteriormente la estrategia digital estaba concentrada en replicar en redes sociales lo que ya se transmitía en televisión. Sin embargo, la nueva visión contempla que cada plataforma tenga contenidos y dinámicas propias, de acuerdo con el perfil de sus usuarios.

La empresa también trabaja en procesos de automatización y herramientas apoyadas en inteligencia artificial para hacer más eficientes algunas tareas de producción y edición. Esto forma parte de una renovación interna orientada a agilizar procesos y generar contenidos con mayor rapidez para diferentes canales de distribución.

Además de los cambios tecnológicos, Televisa Guadalajara busca convertir sus instalaciones en espacios más abiertos e interactivos para clientes, colaboradores y visitantes. Como parte de las remodelaciones, se integrarán áreas con pantallas, elementos históricos y foros adaptables a distintos tipos de grabaciones.

La intención, explicó De León, es que las instalaciones puedan albergar desde programas especializados y entrevistas hasta producciones digitales y contenidos patrocinados.

La estrategia responde al cambio generacional en el consumo de medios y a la necesidad de competir en un entorno donde las audiencias consumen información y entretenimiento desde dispositivos móviles y plataformas bajo demanda.