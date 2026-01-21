Champions League: Resultados de la jornada 7

La fase de liga de la Champions League se acerca a su fin y ya se perfilan los equipos que ocuparán las plazas directas a los octavos de final, como el Arsenal, que con su victoria de ayer llegó a 21 puntos, producto de su paso perfecto de siete victorias en la misma cantidad de partidos, y el Real Madrid, que también ganó y marcha segundo en la clasificación general.

Sorpresiva derrota del City

Kasper Hogh firmó dos goles para la victoria de su equipo, que puso en jaque a uno de los cuadros más fuertes de Europa. EFE/M. Torbergsen

El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Champions League, sucumbiendo 3-1 ante el modesto club noruego Bodo/Glimt.

El plantel de estrellas del City que dirige Pep Guardiola fue zarandeado dentro de un estadio con capacidad para 8 mil personas en Bodo, una ciudad pesquera noruega al norte del Círculo Polar Ártico cuyo club de fútbol compite en la Champions League por primera vez en esta edición.

Kasper Hogh firmó dos goles desde corta distancia a los 22 y 24 minutos para que Bodo/Glimt se encaminara a su primera victoria en la competición.

Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados locales dentro del estadio Aspmyra al clavar el balón en el ángulo superior a los 58 minutos, poniendo un asombroso 3-0 en el marcador.

El City respondió mediante Rayan Cherki a los 60 minutos, pero las esperanzas de una remontada se vieron minadas por Rodri (el ganador del Balón de Oro en 2024) al ser expulsado al 62 tras recibir una segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

La victoria no fue casualidad para Bodo, que constantemente perforó la porosa defensa del City, muy mermada por lesiones, en jugadas de contragolpes. Les anularon dos goles por decisiones de fuera de juego ajustadas, además de remecer el travesaño y forzar algunas intervenciones de Gianluigi Donnarumma.

Esta sorpresa se encuentra entre los resultados más improbables a lo largo de los años en la Champions League, destacándose la victoria del club moldavo Sheriff por 2-1 ante el Real Madrid 2021, el triunfo de Rubin Kazán por 2-1 ante el Barcelona de Guardiola en 2009, y el Basilea suizo venciendo al Manchester United de Alex Ferguson por el mismo marcador en 2011.

El City de Pep Guardiola ha gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes durante los últimos 12 meses, pero está pasando por un mal momento. Venía de perder 2-0 ante su clásico rival, el Manchester United, en la Premier League el sábado pasado.

Desde el inicio de año, las únicas victorias del City han llegado en la FA Cup, contra el Exeter City, y en la Copa de la Liga, contra el Newcastle, en tanto que en la Premier League han caído en cuatro encuentros consecutivos.

Pese a la derrota, el City sigue en buena posición para clasificarse a octavos de final entre los ocho primeros. Para incrementar sus opciones de ello tendrán que vencer la semana que viene al Galatasaray en el Etihad Stadium.

Arsenal sigue imparable

Gabriel Jesús aportó dos tantos en la victoria de los Gunners. EFE/D. Dal

El Arsenal sigue intratable. Invicto en Champions League con siete victorias en siete partidos ante equipos como el Bayern, el Atlético de Madrid y, ahora el Inter de Milán, a quien derrotó 3-1 en San Siro.

Le bastó una mitad a los de Mikel Arteta para amarrar la victoria. Fue la primera acción en la que Gabriel Jesus dejó su sello. Gran combinación en el borde del área al primer toque entre Eze, Mikel Merino y Timber que desembocó en un balón suelto en el corazón del área. Allí, el más rápido fue el brasileño, que se lanzó a por el balón para superar a Sommer y encarrilar el triunfo.

El Inter, pese a todo, compitió. Y se envalentonó tras encajar el tanto en busca de un empate que llegó desde los pies de Sucic, autor de un zapatazo apenas ocho minutos después del gol del Arsenal. Su disparo, con el interior de la pierna diestra, superó a David Raya y acabó en la escuadra, inalcanzable para el meta español.

El combinado londinense ya había amenazado en los saques de esquina precedentes, pero no fue hasta el minuto 31 cuando consiguió hacer buena su superioridad en el juego aéreo. Con un poco de fortuna, el centro pasado de Saka que encontró remate en Trossard dio ligeramente en el larguero, por lo que descuadró a todo interista en el área. De nuevo, balón suelto y Gabriel Jesús el más listo, de cabeza puso el 1-2 en San Siro.

De un saque de esquina salió el golazo final de Gyokeres, que sacó ventaja del malentendido entre Frattesi y Sucic en la frontal del área puso el balón directo a la escuadra y al Arsenal directo a los Octavos de Final.

El Inter tiene la clasificación directa complicada. Tiene que ganar al Dortmund en Alemania y esperar. Todo apunta al playoff de Dieciseisavos que esquivó la pasada edición.

El Madrid se reconcilia con su afición

Vinícius hizo dos goles en la victoria del Real Madrid. EFE/J. Martín

De la máxima exigencia con el duro castigo del silbido durante todo un partido en su propio estadio, a escuchar su nombre de nuevo coreado en el Santiago Bernabéu, Vinícius, asistente en dos goles y autor de otro tanto, se ganó el indulto del madridismo y terminaron goleando 6-1 a un débil Mónaco, con Kylian Mbappé sin piedad con su pasado.

Recuperada la moral de un equipo que recortó a un punto la desventaja con el Barcelona en LaLiga, los merengues dan un paso de gigante a la clasificación directa a Octavos de Final de la Champions League colocándose en el segundo peldaño de la clasificación, seis puntos por debajo del líder Arsenal.

El conjunto de Arbeloa visitará la cancha del Benfica en la última jornada de la temporada regular.

Otros resultados