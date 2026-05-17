Amplían matrícula y modernizan oferta educativa en tecnológicos Mario Molina

En apenas dos años, el Tecnológico Superior de Jalisco -formalmente conocido como Instituto Tecnológico Mario Molina- incrementó su matrícula de 15 mil a 17 mil estudiantes, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer este sector en el Estado. Este crecimiento no sólo refleja una mayor demanda, sino también un proceso de modernización impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).

La secretaria Fanny Valdivia Márquez informa que el plan integral contempla una inversión superior a los mil 500 millones de pesos, destinados tanto a infraestructura como a equipamiento. Tan solo el año pasado se canalizaron 500 millones para mejorar instalaciones, mientras que para este año se aprobó una cantidad equivalente enfocada en la adquisición de tecnología de vanguardia.

En una primera etapa, los planteles de Zapopan, San Juan de los Lagos y Tomatlán serán equipados con herramientas de alta tecnología, incluyendo soluciones de inteligencia artificial, chromebooks para estudiantes y docentes, así como laboratorios tipo makerspace con impresoras 3D y cortadoras láser. La meta es que, para el próximo año, todos los campus cuenten con este tipo de espacios.

En materia de infraestructura, se identificaron áreas prioritarias de intervención, como la construcción de bardas perimetrales, accesos universales, rehabilitación de espacios deportivos y culturales, así como la ampliación de aulas y laboratorios especializados para cada carrera.

Como resultado de un diagnóstico realizado en conjunto con el sector empresarial y gobiernos municipales, se incorporarán cinco nuevas carreras a partir de agosto: Licenciatura en Veterinaria, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Semiconductores, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. A nivel de posgrado, se actualiza la oferta con la creación de la Maestría en Inteligencia Artificial, que estará disponible en la modalidad no escolarizada en el plantel de Zapopan, con miras a extenderse a una plataforma en línea. El objetivo, enfatizó la funcionaria, es posicionar al sistema como el mejor tecnológico del país.

Destacó que Jalisco es la única Entidad que opera sus tecnológicos como una red integrada, compuesta por 16 planteles con vocaciones específicas alineadas a los sectores productivos regionales. Y bajo el concepto “TSJ 2.0” se impulsa una reconversión académica que incluye nuevas carreras de alta tecnología y una ampliación de la oferta de especialización mediante posgrados.

El proyecto también contempla la flexibilización de los planes de estudio, capacitación continua para docentes y la implementación de una nueva modalidad educativa: Técnico Superior Universitario. Con este esquema, los estudiantes podrán concluir su formación en dos años, incorporarse al mercado laboral y, al mismo tiempo, continuar su trayectoria académica.

Fanny Valdivia Márquez. La estrategia de la titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología contempla la expansión de la matrícula, renovación de infraestructura y actualización de la oferta académica. EL INFORMADOR/A. Navarro

Proyectan tres años para que los tecnológicos sean modelo nacional

Convertir al Tecnológico Superior de Jalisco en un referente nacional y posicionarlo como el mejor sistema de este rubro en el país es la meta central del proyecto de modernización impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT). Así lo afirmó su titular, Fanny Valdivia Márquez, quien delineó una estrategia a tres años que combina ampliación de matrícula, renovación de infraestructura y actualización de la oferta académica para responder a las exigencias del mercado laboral.

El plan contempla una inversión sostenida en equipamiento de alta tecnología, la instalación de laboratorios especializados y la creación de nuevos espacios formativos que fortalezcan las competencias de los estudiantes. A ello se suma la incorporación de carreras innovadoras, diseñadas con base en diagnósticos realizados en conjunto con el sector empresarial, con el objetivo de alinear la formación académica con las necesidades productivas de Jalisco.

Uno de los ejes más relevantes es la implementación de la educación dual, modelo que permite a los estudiantes combinar su formación en el aula con experiencia directa en empresas. Esta modalidad no solo fortalece las habilidades prácticas, sino que también incrementa las oportunidades de inserción laboral. De acuerdo con Valdivia Márquez, el 90% de los alumnos que optan por este esquema logra integrarse al mercado de trabajo al concluir sus estudios, lo que evidencia su efectividad.

En paralelo, se han establecido mecanismos para facilitar el ingreso al sistema tecnológico. A partir de este año, egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco (CECyTJ), del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej) cuentan con pase directo a los planteles del Tecnológico Superior de Jalisco. Esta medida busca reconocer la formación previa de los estudiantes y agilizar su tránsito hacia la educación superior.

Además del acceso preferencial, los aspirantes provenientes de estos subsistemas pueden revalidar conocimientos adquiridos durante su formación técnica, lo que les permite avanzar con mayor rapidez en su trayectoria universitaria. “Nos interesa garantizar la trazabilidad de la formación académica de los jóvenes. El pase directo elimina la evaluación diagnóstica y contempla la condonación de cuotas, lo que representa un incentivo adicional que no existe en otros estados”.

El costo por semestre en los tecnológicos es de dos mil 500 pesos, con la posibilidad de acceder a esquemas de condonación total o parcial, dependiendo de cada caso. Este enfoque busca reducir las barreras económicas y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Por otra parte, la dependencia estatal trabaja en una estrategia de reposicionamiento de las ingenierías, particularmente dirigida a estudiantes de bachilleratos generales. La intención es revertir la concentración de matrícula en cinco carreras tradicionales -Derecho, Medicina, Contabilidad, Administración y Psicología- que actualmente agrupan cerca del 50% de los estudiantes universitarios en México.

Para ello, se impulsa una coordinación estrecha entre los niveles medio superior y superior, con el fin de promover vocaciones científicas y tecnológicas desde etapas tempranas. Esta articulación permitirá orientar a los estudiantes hacia áreas estratégicas para el desarrollo económico, como la innovación, la industria y la tecnología.

El proyecto también contempla la mejora continua de los planes de estudio, la capacitación permanente del personal docente y la integración de habilidades transversales, como el dominio del idioma inglés y el desarrollo de competencias socioemocionales. Estas herramientas son consideradas clave para garantizar la empleabilidad de los egresados en un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

Con este conjunto de acciones, la SICyT busca no solo fortalecer la calidad educativa del Tecnológico Superior de Jalisco, sino también consolidar un modelo replicable a nivel nacional, capaz de responder con agilidad a los cambios del entorno productivo y tecnológico.

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Uno de los nuevos planteles se ubica en el municipio de Tomatlán. ESPECIAL

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Los alumnos contarán con una Chromebook

Como parte de la estrategia de modernización y equipamiento tecnológico en los planteles del Tecnológico Superior de Jalisco -conocido formalmente como Instituto Tecnológico José Mario Molina-, cada estudiante contará con una Chromebook de uso personal, anunció Fanny Valdivia Márquez.

La funcionaria explicó que estos equipos estarán dotados con licencias avanzadas de herramientas digitales, incluyendo versiones especializadas de Gemini, con el objetivo de facilitar el desarrollo académico y la elaboración de proyectos sin limitaciones tecnológicas. Además, el personal docente también recibirá una computadora portátil con características similares, lo que permitirá homologar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todos los planteles.

En una primera etapa, el programa beneficiará a estudiantes de los campus ubicados en Zapopan, San Juan de los Lagos y Tomatlán. Para el próximo año, se proyecta una inversión cercana a los 500 millones de pesos destinada a la adquisición de equipos para el resto de las sedes, con el fin de garantizar cobertura total en la red de tecnológicos.

“A diferencia de lo que ocurre en educación básica y media superior, donde se dispone de aulas compartidas con equipos, aquí cada alumno tendrá su propia Chromebook. No será un recurso colectivo, sino una herramienta personal de uso universitario que también podrá emplearse fuera del aula. Lo mismo aplicará para cada docente”, detalló Valdivia Márquez.

Precisó que los dispositivos estarán equipados con licencias de nivel superior, lo que permitirá a los usuarios acceder a plataformas y aplicaciones con mayores capacidades. “No se trata de versiones básicas, sino de herramientas con funcionalidades ampliadas, actualizadas constantemente, que respondan a las exigencias de la educación tecnológica”.

La secretaria destacó que el plantel de Zapopan concentrará la mayor inversión en infraestructura tecnológica, ya que funcionará como nodo central de la red en Jalisco. Desde este punto se fortalecerá la conectividad y el soporte para el resto de las sedes. No obstante, subrayó que el propósito es asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación, cuenten con las mismas oportunidades, recursos y condiciones de aprendizaje.

El programa de equipamiento no se limita a la entrega de dispositivos personales. También contempla el fortalecimiento de infraestructura especializada, como invernaderos, laboratorios experimentales, talleres de industria 4.0 y espacios diseñados para prácticas técnicas en distintas áreas del conocimiento. Estas instalaciones permitirán complementar la formación teórica con experiencias prácticas alineadas con las necesidades del sector productivo.

“El acceso a herramientas digitales ya no es opcional en la educación tecnológica. La inteligencia artificial, por ejemplo, es un componente esencial que debemos integrar de manera transversal. Pero, además, buscamos renovar los planteles en su totalidad, con laboratorios especializados acordes a cada carrera”, indicó.

Con esta estrategia de transformación digital, la Secretaría busca responder a la rápida evolución tecnológica y a las demandas del entorno empresarial en Jalisco.

Finalmente, Valdivia Márquez reiteró que el objetivo es consolidar un modelo educativo moderno, incluyente y competitivo, en el que la tecnología sea un pilar fundamental para la formación de talento capaz de enfrentar los retos de la economía digital.

Amplían la cobertura con tres nuevos planteles

Lo que apenas hace dos años inició como un proyecto de crecimiento, hoy se traduce en una expansión concreta: el Tecnológico Superior de Jalisco sumó tres nuevos planteles en los municipios de Tepatitlán, Tomatlán y San Juan de los Lagos como parte de su estrategia para expandir la red educativa y fortalecer la formación tecnológica en el Estado.

Fanny Valdivia Márquez informó que estas nuevas sedes serán clave en el proceso de modernización del sistema, particularmente las de Tomatlán y San Juan de los Lagos, que recibirán una inversión significativa en infraestructura y equipamiento durante 2026.

Cada uno de estos planteles fue concebido con una visión regional. No solo atenderán a estudiantes del municipio donde se ubican, sino también a jóvenes de localidades cercanas. Tal es el caso del campus de Tepatitlán, cuya construcción comenzó en 2022 y que hoy se perfila como un polo educativo para la región de Los Altos de Jalisco. La funcionaria calificó su desarrollo como “emblemático” por el impacto que tendrá en la zona.

Con estas incorporaciones, la red del Tecnológico Superior de Jalisco alcanza un total de 16 planteles, que se distribuyen en Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, Tamazula, Tequila, Zapopan y Zapotlanejo, además de las tres nuevas sedes. Este modelo de crecimiento responde a una política pública iniciada en 2016, cuando el Congreso del Estado aprobó la fusión de diversos institutos tecnológicos en un solo organismo, hoy constituido como un Organismo Público Descentralizado adscrito a la SICyT y al Tecnológico Nacional de México.

En el marco del plan de modernización a tres años, los planteles de San Juan de los Lagos y Tomatlán serán prioritarios en la primera etapa de inversión. Ambos contarán con infraestructura de vanguardia, incluyendo laboratorios tipo makerspace, equipados con impresoras 3D, cortadoras láser y herramientas orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico. “Esta primera etapa contempla una inversión de 507 millones de pesos para los planteles de Zapopan, San Juan de los Lagos y Tomatlán. La siguiente fase, que podría concretarse a finales de este año o a inicios del próximo, está proyectada para los otros 13 campus. Se trata de una educación accesible y de calidad; estamos construyendo una conciencia colectiva sobre el valor de la educación tecnológica”, explicó Valdivia Márquez.

El proyecto no se limita a la expansión física. También contempla la instalación de laboratorios especializados para cada programa académico, así como espacios diseñados para prácticas técnicas y científicas. El objetivo es garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para una formación integral, empatada con los avances tecnológicos y las tendencias del mercado laboral global.

Además, esta estrategia busca reducir las brechas de acceso a la educación superior en distintas regiones del estado, acercando oportunidades a comunidades que históricamente han tenido menor cobertura educativa. Con ello, se pretende impulsar el desarrollo regional y fortalecer la vinculación entre academia e industria.

La expansión del Tecnológico Superior de Jalisco se consolida, así, como uno de los pilares de la política educativa estatal, con una apuesta clara por la innovación, la descentralización y la formación de talento competitivo en un entorno cada vez más digitalizado.