Brasil y Argentina aumentan la división en América Latina

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela es uno de los factores que han comenzado a intensificar la separación entre Brasil y Argentina, particularmente entre sus presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, lo que incrementa la división en Latinoamérica por el apoyo y rechazo a las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las diferencias ideológicas que separan a Milei y Lula no son nuevas, pero han escalado en las últimas semanas: el episodio más reciente se dio cuando el Gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de Argentina en Venezuela.

La decisión de no continuar gestionando la agenda argentina ante el Gobierno venezolano fue tomada por el mismo presidente Lula da Silva, siendo uno de los motivos el fastidio que produjo en el mandatario brasileño la reacción de Milei sobre la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Expertos como Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, consideran que “lo que está estresando y violentando al continente americano son las acciones de Donald Trump contra diferentes países”.

Entre ellas, las amenazas de intervención de las fuerzas militares norteamericanas en México y Colombia por el problema del crimen organizado, la presión a Cuba y, claro está, la intervención militar en Venezuela y la captura de su presidente en funciones, Nicolás Maduro.

Tras este hecho, la administración de Lula da Silva condenó fuertemente el accionar militar y emitió un comunicado junto con Chile, Colombia, México y Uruguay en el cual expresaba su preocupación y rechazo frente a las acciones militares que llevaron a la captura de Maduro.

En contraste, Milei respaldó la acción estadounidense y compartió en sus redes sociales una imagen de Nicolás Maduro abrazando a Lula da Silva. Argentina recibió el respaldo de los Gobiernos de Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá con el argumento de estar a favor de la libertad de Venezuela. Dicha situación terminó por tensar más la relación bilateral de los gigantes sudamericanos.

Pero poco antes, el pasado mes de diciembre, las diferencias entre Lula da Silva y Javier Milei quedaron evidenciadas nuevamente tras una cumbre del Mercosur que Lula presidió en Foz do Iguazu; mientras el brasileño criticó que Estados Unidos preparara una invasión a Venezuela, su homólogo argentino, Milei, la apoyaba.

La división se acrecentó cuando, en días pasados, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firmaron el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo. Casi todos los presidentes del bloque sudamericano, encabezados por Milei, estuvieron presentes, salvo uno: el brasileño Lula da Silva.

La injerencia de Donald Trump en América Latina se ha manifestado a través de diversas estrategias militares y económicas. ESPECIAL

El factor Trump, clave en la división de la región

El primer año de la segunda administración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha virado en su relación con los países del continente americano. Entre algunas de sus estrategias y acciones, está el descenso de la migración, aranceles contra Brasil, militarización del Caribe con saldo de muertos, apoyos políticos en Argentina y Honduras, y la captura de Nicolás Maduro, que dividió la región.

Trump ha señalado que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no le sirve a su país. Y ha presionado constantemente a México, principalmente por la situación de inseguridad que enfrenta el país, aunque ha llegado a múltiples acuerdos, incluyendo el aplazamiento de aranceles.

En julio de 2025, se anunciaron sobretasas de 30% a las importaciones de Brasil, por lo que el presidente Lula da Silva cuestionó públicamente el uso de medidas unilaterales como herramienta de presión.

Además, durante 2025, el Gobierno de Donald Trump incrementó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe con operaciones navales y aéreas justificadas como parte de la lucha contra el narcotráfico y la protección de rutas estratégicas. Dichos ataques dejaron más de 100 muertos y cerca de treinta embarcaciones hundidas en aguas del Caribe y el Pacífico, según reportes oficiales.

Todo esto llevó al episodio más contundente: la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar, acción que dividió a la región latinoamericana.

En Argentina, Trump manifestó respaldo al presidente Javier Milei, quien consolidó su agenda con una victoria legislativa en octubre de 2025.

Mientras que, en el caso de Honduras, Trump expresó apoyo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, quien ganó las elecciones de noviembre de 2025 en un resultado estrecho reconocido por el Consejo Nacional Electoral. La presidenta Xiomara Castro denunció la injerencia estadounidense en la campaña.

Conflicto traería afectaciones a Sudamérica

De acuerdo con Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, las principales consecuencias recaerían en la zona comercial del Cono Sur.

“Políticamente, algunos países estarán a favor de Brasil, otros de Argentina y pudiera traer como consecuencias una serie de conflictos paralelos al de Argentina y Brasil entre algunas naciones y afectar en términos comerciales o económicos al área comercial de Sudamérica, seguramente los países cerrarán filas”.

Las decisiones que tome Trump en Latinoamérica podrían influir en la relación entre Brasil y Argentina, aunque Eduardo González descarta alguna confrontación de mayor escala en ambas naciones.

“Pudieran escalar solamente a un enfriamiento de las relaciones diplomáticas, no me parece que hoy tengamos elementos como para hablar de un ruptura de relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina y mucho menos un enfrentamiento militar”, concluyó el académico.

TELÓN DE FONDO

¿Cómo inició el distanciamiento?

2023

Javier Milei acusa a Lula da Silva de intervenir a favor de Sergio Massa en la campaña presidencial de 2023. El Gobierno de Brasil niega los señalamientos. Lula, a su vez, cuestiona a Milei por la cantidad de veces que lo acusara de corrupto y reclama al mandatario argentino por participar en actos proselitistas de su principal rival interno, Jair Bolsonaro.

Junio 2024

Lula recrimina que Milei “debe pedirle disculpas a Brasil y a mí” tras las acusaciones de corrupción en su contra.

Milei y Lula coincidieron por primera vez en la cumbre del G7 celebrada en Italia, aunque no intercambiaron palabra alguna ni se les vio juntos en fotografías.

Diciembre 2025

En la cumbre del Mercosur presidida por Lula da Silva en Foz do Iguazu, Brasil, el mandatario brasileño criticó a Estados Unidos, acusando al país por la presión y señalando una posible invasión a Venezuela; su homólogo argentino, Javier Milei, se mostró a favor, arreciando sus críticas contra Maduro.

Captura de Nicolás Maduro

Posterior a este acontecimiento, el Gobierno de Lula da Silva condenó el accionar militar de Estados Unidos, mientras que el presidente de Argentina apoyó el actuar del país del Norte.

El Gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de Argentina en Venezuela.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) logran el acuerdo comercial entre ambas zonas. Luis Inácio Lula da Silva no asiste, mientras que Javier Milei es uno de los mandatarios sudamericanos con más peso en la firma.